Минское «Динамо» потерпело третье поражение в трех матчах, уступив в Санкт-Петербурге московскому «Динамо»
- 12.09.2026, 20:24
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И снова по буллитам.
В Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» уступило по буллитам «Динамо» московскому, сообщает «Прессбол».
В составе минчан все три попытки исполнения буллитов оказались неудачными (Алистров, Энас, Обе-Кубель).
Это уже третье поражение минчан со старта «регулярки» подряд. Все проигрыши — за пределами основного игрового времени.
Минское «Динамо» после трех игр с тремя очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Динамо М — Динамо Мн — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, )
Шайбы: 1:0 — Римашевский (Сикьюра, Пыленков, 10.27-бол.). 2:0 — Меликов (Швец-Роговой, Блажиевский, 30.34). 2:1 — Обе-Кюбель (Тирни, Энас, 33.50-бол.). 2:2 — Алистров (Энас, Смит, 48.28). 3:2 — Уил (65.00, победный буллит).