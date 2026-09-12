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Зафиксированы многочисленные залеты российских беспилотников в Беларусь

  • 12.09.2026, 19:51
  • 2,914
Зафиксированы многочисленные залеты российских беспилотников в Беларусь

Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы.

О нарушении воздушного пространства Беларуси сообщили как минимум три различных украинских мониторинговых проекта, заметил «Флагшток».

Первые залёты начались в 11:36 и длились как минимум три часа. Речь идёт как минимум о 13 БпЛА.

По информации украинского мониторингового канала eRadar, как правило, это классические «Герани» с двигателем, звук которого напоминает работающий мопед.

Чаще всего дроны нарушали южную границу Гомельской области и двигались в направлении Мозыря, Наровли и Лельчиц.

В одном случае БПЛА двигался в Беларусь со стороны Репок, в направлении Днепра. Как минимум два дрона направились в сторону Мозыря, преодолев более 20 километров по территории Беларуси.

Залёты БпЛА связаны с массированной атакой России на западные области Украины в условиях туманной погоды.

Украинский ОСИНТ-проект «Око Гора» показал схему траектории российских БпЛА, массово срезающих путь через территорию выступа Брагинского района.

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