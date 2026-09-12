Кремль готовит масштабные перестановки в ФСБ 2 12.09.2026, 19:08

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Фото: РИА Новости

Могут сменить главу службы Бортникова.

В ФСБ в ближайшие месяцы может начаться масштабная реорганизация, которая затронет ключевые службы и их руководителей, включая директора ведомства Александра Бортникова. Об этом «Важным историям» рассказали два источника из числа бывших сотрудника спецслужбы. По словам одного из них, перестановки могут произойти уже в октябре.

Как отметили собеседники издания, Бортников давно «просится на пенсию» и много времени проводит в санаториях. Его обязанности, по словам источников, всё чаще исполняет первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев — его же рассматривают как одного из основных претендентов на пост главы службы. Другими возможными кандидатами на место Бортникова источники называют руководителя Департамента военной контрразведки (ДВКР) Ивана Ткачева, которого считают протеже главы «Роснефти» Игоря Сечина, а также руководителя службы контрразведки Владислава Меньщикова.

Собеседники «Важных историй» также сообщили, что руководитель Службы экономической безопасности (СЭБ) Сергей Алпатов уже покинул свой пост по состоянию здоровья, однако нового руководителя службы пока не назначили в ожидании предстоящих изменений. Алпатов возглавил СЭБ в 2021 году после того, как его бывший руководитель Сергей Королев стал первым заместителем директора ФСБ. До этого Алпатов руководил управлением «М», которое курирует полицию, Росгвардию, Минюст и другие ведомства.

На этом посту Алпатов участвовал в нескольких громких разработках. В частности, управление занималось делом полковника полиции Дмитрия Захарченко, у которого обнаружили почти 9 млрд рублей наличными, а также расследованиями против высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, получивших более $1 млн от криминального авторитета Шакро Молодого.

СЭБ считается одной из ключевых служб ФСБ. В её структуру, например, входят управление «К», отвечающее за кредитно-финансовую сферу, а также администрацию президента и правительство; и управление «П», курирующее промышленность, включая нефтегазовые и военно-промышленные корпорации.

Сам Бортников до назначения директором ФСБ в 2008 году возглавлял СЭБ. Королев руководил этой службой до 2021 года, после чего стал первым заместителем директора ФСБ. В 2021 году «Важные истории» изучили биографию Королева и материалы нескольких громких уголовных дел, в которых упоминалось его имя. Журналисты установили связи Королева с несколькими известными представителями преступного мира, обвинявшимися в заказных убийствах и похищениях людей.

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