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Ученые обнаружили крупнейший клад серебра эпохи викингов

  • 12.09.2026, 19:03
  • 2,672
Ученые обнаружили крупнейший клад серебра эпохи викингов

Найдены тысячи монет и украшений.

Местный житель с помощью металлоискателя обнаружил в 150 километрах к северу от Хельсинки самый большой клад серебра эпохи викингов, из всех, которые когда-либо были найдены в Финляндии. Клад содержит тысячи серебряных монет и украшений. Он весит почти 4,5 килограмма. Прошлый крупнейший клад серебра эпохи викингов, найденный в Финляндии, весил 2,2 кг, пишет Live Science.

После того, как местный житель с помощью металлоискателя обнаружил клад серебра, он сообщил о своей находке финским археологам. Раскопки показали, что клад разделен на две части и находится в емкостях и березовой коры. Он находился на глубине примерно 45 см, при этом две части клада были разделены расстоянием в примерно 12 метров.

Фото: Live Science

Клад состоит из тысяч серебряных монет и украшений, хотя их точное количество еще предстоит узнать, сообщили ученые. Вероятно, клад был зарыт между 1000 и 1050 годами нашей эры, но точное время археологи попытаются установить во время дальнейших исследований.

Археологи пока не обнаружили никаких могил с человеческим останками рядом с кладом. Точная причина того, почему кто-то спрятал серебро в этом районе, неизвестна.

Фото: Live Science

Ученые кроме украшений обнаружили куски серебра, которые можно было делить на более мелкие части для оплаты товаров и услуг, исходя из их веса. Исследование показало, что клад состоит из серебряных монет, отчеканенных на территории современных Германии, Швеции и Великобритании. Среди монет также были обнаружены серебряные дирхамы — их чеканили в исламском мире.

Ученые оценили стоимость серебра в этом кладе в примерно 10 000 долларов. В то же время археологи говорят, что, хотя клад относится к эпохе викингов (793 – 1066 годы н.э.), это вовсе не означает, что его спрятали именно викинги.

До сих пор крупнейшим кладом эпохи викингов, найденным в Финляндии, считался тот, что был обнаружен в 1895 году. Он содержал более 1700 серебряных монет и его вес составлял примерно 2,2 кг.

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