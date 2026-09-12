Сколько литовские лисички стоят в Италии 2 12.09.2026, 19:20

3,168

Иллюстрационное фото

Литовские лисички добрались до прилавков итальянских магазинов.

Житель Литвы Паулюс обнаружил их в одном из супермаркетов Рима и обратил внимание на цену: упаковка весом 250 граммов стоила 5,49 евро. Таким образом, килограмм грибов обходится почти в 22 евро, пишет delfi.lt.

При этом в самой Литве закупочная цена лисичек сейчас составляет всего около 2–2,5 евро за килограмм. «Пахнет как дома. Но цена не очень приятная: 250 граммов — 5,49 евро. Килограмм обойдется почти в 22 евро», — поделился Паулюс в социальной сети.

Впрочем, по итальянским меркам это далеко не самая высокая цена. В Италии лисички могут стоить почти 60 евро за килограмм Паулюс, хорошо знакомый с Италией, рассказал, что лисички собирают и в самой стране — преимущественно в Альпах. Однако сбор дикорастущих грибов регулируется, а правила различаются в зависимости от региона.

По его словам, в окрестностях Рима действуют ограничения на количество собранных грибов — не более трех килограммов на человека в день. Для сбора также требуется соответствующее разрешение. Из-за этого свежие местные лисички стоят дорого — около 30 евро за килограмм. «В гастрономическом супермаркете Eataly килограмм стоит 59 евро.

В обычных супермаркетах цена колеблется примерно от 20 до 25 евро», — рассказал мужчина. По его словам, грибы в Италию активно импортируют из Болгарии, Румынии и Польши. Теперь на прилавках ему встретились и лисички из Литвы.

ФОТО: SKAITYTOJO NUOTR./ELTA (DELFI KOLIAŽAS)

Паулюс обратил внимание и на особенности упаковки литовских грибов. «(...) здесь продавцы добавили петрушку, чтобы усилить аромат. Раньше я такого не видел. Сами грибы крупные, некоторые уже переросшие», — рассказал он. Еще одной необычной деталью стала этикетка: на ней были указаны имя и фамилия специалиста-миколога, проверившего грибы.

ФОТО: PAULIUS JURKEVIČIUS

Представители грибного бизнеса объясняют значительную разницу между закупочной ценой в Литве и стоимостью на итальянских прилавках длинной цепочкой поставок. По словам Гинтараса Алекнавичюса, руководителя Литовской ассоциации предпринимателей, занимающихся лесными грибами и ягодами, сейчас закупочная цена лисичек в стране составляет около 2 евро за килограмм или немного больше. Руководитель компании Vipreka Виргиниюс Варанавичюс отмечает, что конечную стоимость устанавливает продавец, а между сборщиком грибов и иностранным супермаркетом может быть несколько посредников.

«Итальянцы продают по той цене, по которой хотят. Нас практически не допускают напрямую в розничные сети. Всегда есть посредники, которые, возможно, продают товар другим посредникам, — каждый хочет заработать», — пояснил Варанавичюс.

Сейчас лисички в Литве закупают примерно по 2–2,5 евро за килограмм. Варанавичюс объясняет относительно низкую цену обильным урожаем.

«В лесах много лисичек, урожай очень хороший, как и в прошлом году», — рассказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com