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Немецкая журналистка выдала себя за сторонницу Кремля и вышла на агентов РФ

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  • 12.09.2026, 18:33
  • 19,312
Немецкая журналистка выдала себя за сторонницу Кремля и вышла на агентов РФ
Анжелик Герай
Фото: IMAGO

Ей успешно удалось вычислить российских агентов в Германии.

Немецкая журналистка Анжелик Герай несколько месяцев вела фейковый Telegram-канал от имени «Кати», якобы сторонницы диктатора Владимира Путина. Через этот канал с ней связались люди, которые начали предлагать задания в интересах российской разведки, пишет DW.

Сначала Герай публиковала видео с российским флагом, после чего получила предложения фотографировать объекты в Германии, следить за людьми из ХДС, оружейными компаниями и неправительственными организациями. От нее также требовали собирать личные данные сотрудников.

По словам журналистки, вербовка одноразовых исполнителей часто начинается с простых заданий за небольшие деньги. Человека могут попросить сделать фотографию, забрать посылку или получить SIM-карту. Позже задания становятся более серьезными. Общение обычно ведется через Telegram, а каждый участник операции знает только о своей части работы.

На канал «Кати» также вышел немецкий политик Йовица Йович из пророссийского Союза Сары Вагенкнехт. Он давал советы по развитию канала и, в частности, предложил записать видео, где «Катя» танцует на флаге НАТО.

На вопрос о возможных связях с российскими спецслужбами Йович сначала заявил, что теоретически ничего не знает, но практически знает, а позднее отрицал контакты с российской разведкой.

После того как Герай раскрыла, что образ «Кати» был вымышленным, неизвестные пригрозили журналистке убийством.

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