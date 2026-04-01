Лукашенко: Мы готовимся к войне

Лукашенко: Мы готовимся к войне55
- 1.04.2026, 13:42
- 19,176
Диктатор встретился с военными.
Лукашенко на совещании по подведению итогов комплексной проверки Вооруженных Сил страны, заявил, что Беларусь готовится к войне. Об этом сообщила БелТА.
«Никакого мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. На то мы и Вооруженные Силы создали, на то мы их содержим, на то народ отстегивает деньги для того, чтобы нас с вами содержать», — сказал диктатор.
Отметим, ряд западных СМИ и экспертов рассматривают вариант атаки российских войск на страны Балтии с территории Беларуси.