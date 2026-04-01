Лукашенко: Мы готовимся к войне 55 1.04.2026, 13:42

19,176

Диктатор встретился с военными.

Лукашенко на совещании по подведению итогов комплексной проверки Вооруженных Сил страны, заявил, что Беларусь готовится к войне. Об этом сообщила БелТА.

«Никакого мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. На то мы и Вооруженные Силы создали, на то мы их содержим, на то народ отстегивает деньги для того, чтобы нас с вами содержать», — сказал диктатор.

Отметим, ряд западных СМИ и экспертов рассматривают вариант атаки российских войск на страны Балтии с территории Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com