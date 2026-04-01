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Лукашенко: Мы готовимся к войне

55
  • 1.04.2026, 13:42
  • 19,176
Лукашенко: Мы готовимся к войне

Диктатор встретился с военными.

Лукашенко на совещании по подведению итогов комплексной проверки Вооруженных Сил страны, заявил, что Беларусь готовится к войне. Об этом сообщила БелТА.

«Никакого мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. На то мы и Вооруженные Силы создали, на то мы их содержим, на то народ отстегивает деньги для того, чтобы нас с вами содержать», — сказал диктатор.

Отметим, ряд западных СМИ и экспертов рассматривают вариант атаки российских войск на страны Балтии с территории Беларуси.

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