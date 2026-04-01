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Зеленский: У Путина есть опыт атаковать из Беларуси

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  • 1.04.2026, 11:06
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Зеленский: У Путина есть опыт атаковать из Беларуси
Владимир Зеленский

Президент Украины предупредил об угрозе странам Балтии.

У Владимира Путина есть опыт вторжения с территории Беларуси. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в рамках Бучанской конференции, которая прошла 31 марта в Буче (Киевская область) в память о жертвах российской оккупации в 2022 году, сообщает «Позірк».

Зеленский упомянул Беларусь в ответе на вопрос о возможной всеобщей мобилизации в РФ в связи с недостаточностью компенсации людских потерь на фронте в последние месяцы.

«Я считаю, что у них есть вопрос, этот вопрос проблемный. <…> Я бы не торопился говорить о том, что они точно будут делать общую мобилизицию. Почему? <…> У меня нет пока что информации, мы понимаем, что такие сигналы были, но подтверждения этой информации нет, поэтому я не уверен, что у них сейчас есть намерение в ближайшее время это сделать, хотя опять-таки нет полной информации», — сказал Зеленский.

«На мой взгляд, если Россия готовится ко всеобщей мобилизации, мы с вами должны готовиться к тому, что для всеобщей мобилизации ему мало будет только Украины, — отметил президент. — Я не знаю всей информации, но из анализа мы понимаем, что, если Путин пойдет на всеобщую мобилизацию, это усиления давления на территорию нашего государства и возможность при подготовке открытия параллельного «трека».

«Мы всегда говорим, что это может быть Литва, Латвия, Эстония. Мы не знаем, кто. Я думаю, что у него, в принципе, есть опыт, как атаковать из Беларуси, как начинать вторжение с территории Беларуси», — заявил Зеленский.

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