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20-минутная поездка в «Яндекс-такси» обошлась минчанину в $22

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  • 8.07.2026, 15:54
  • 1,402
20-минутная поездка в «Яндекс-такси» обошлась минчанину в $22

Обратный путь по тому же маршруту – в два раза дешевле.

Пользователь Threads под ником sasha_solart возмущен списанием большой суммы после поездки в «Яндекс-такси».

«Яндекс-такси» в Минске, это что за тарифы? – пишет он. — Списали 66 белорусских рублей за поездку в пределах Минска по кольцевой из Уручья до переулка Олимпийский в дневное время. Кто сталкивался, куда писать жалобу? Та же поездка обратно обошлась в 32 рубля. У них, оказывантся, алгоритмы... В два раза?»

Поездка на автомобиле из микрорайона «Уручье» до переулка Олимпийский занимает не более 20 минут.

Большинство пользователей подтвердили, что уровень обслуживания «Яндекс-такси» их не устраивает. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Раньше очень нравился их сервис, постоянно пользовалась. Сейчас отвратительно.

— Если пассажир должен платить двойной тариф потому, что у перевозчика недостаточно машин, то ситуация довольно странная, согласитесь.

— Никуда не напишите, не поможет, Такси себе само регулирует цены.

— «Яндекс» мне никогда не нравился. Теперь и вовсе

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