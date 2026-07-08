«Зарплаты — плакать хочется» 1 8.07.2026, 15:06

Уроки выживания от белорусов.

Пользовательница Threads под ником mary.poltorako спросила у подписчиков, сколько нужно получать , чтобы хватало на продукты на целый месяц.

«Желательно почитать мнение людей с семьями», — уточнила она.

Комментаторы рассказали, на что у них уходит большая часть зарплаты и как они планируют бюджет. Из ответов следует, что, как правило, кроме продуктов питания, лекарств, оплаты коммунальных услуг и интернета, денег у них ни на что не хватает. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Семья – трое, траты — 2000, иногда 3000. И, сверх того, коммунальные, телефон, интернет, транспорт, медпрепараты, если заболеем, собака. А еще одеться четыре сезона в году — все равно что—то да покупаешь. Беларусь уже не дешевая, как раньше, но зарплаты — плакать хочется, сколько не заработаешь — все равно не хватает.

— На еду моей семьи из пяти человек я трачу около 2-2,5 тысяч в месяц. После зарплаты я иду в супермаркет и покупаю мясо на месяц: 12 кг фарша, 12 кг куриных четвертинок, около 10 кг свинины и 10 куриных грудок. Все делю на порции и замораживаю. Также покупаю растительное масло, крупы, макароны и картофель. Все это обходится примерно в тысячу. А на текущие расходы оставляю около 1-1,5 тысячи — фрукты, овощи, хлеб, колбаски и различные закуски. Примерно так.

— Мы тоже в основном берем курицу, так как она дешевле. и как вы сказали, каждый день что—то докупается по овощами и мелочи.

— 100 рублей в день на трех человек.

— Вспоминаю походы в магазин и понимаю, что 50-100 руб в день уходит на продукты. Пора возвращаться к закупкам и заготовкам. Выходило в несколько раз меньше. Пусть 1200 максимум. Семья из пяти чел и двух котов.

— Две тысячи минимум, если только продукты.

— Семья из пяти человек, детям – восемь, четыре и три года. На продукты в месяц — около 1500 (без кафе, отдыха на природе) с учетом того, что родители мужа живут в деревне и помогают нам мясом, молочной продукцией и яйцами. Летом — овощи с огорода. Учитывая, что дети кушают в саду, дома только ужин и вкусняшки.

— 2000 на двоих закроет базовые потребности.

— У меня на двух работах – 1500. 500 – аренда, 150 — коммуналка, 300 — кредиты и рассрочки, около 100 — лекарства Остальное — на прочие нужды, включая продукты.

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