«Цусима в Азовском море» 4 8.07.2026, 8:29

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Эксперты рассказали о феерическом разгроме Украиной «теневого флота» РФ.

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины разгромили в Азовском море 10 российских танкеров с топливом. Это событие произвело неизгладимое впечатление на военных экспертов. «Диалог» разбирался в деталях.

Днем 7 июля командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди опубликовал феерические кадры разгрома 8 танкеров «теневого флота» РФ, которые пытались прорваться в оккупированный Крым. Под ударом оказались также сухогруз и паром россиян.

Спустя пару часов офицер сообщил о поражении еще двух судов РФ в данном районе.

«Только что „прикурили“ в Азовском море еще два танкера. Номер 9 и 10 за текущие сутки танкеров, всего 12 судов», — написал командующий.

Подробности и отчеты он пообещал опубликовать позже.

Израильский журналист Сергей Ауслендер сравнил данное событие с Цусимой — разгромом японским флотом 2-й Тихоокеанской эскадры Российской империи, что решило исход Русско-японской войны.

«Пока все с некоторым изумлением следили за событиями в Омске, который атаковали впервые со времен Колчака, в Азовском море приключилась очередная Цусима. Украинские беспилотники сожгли 8 танкеров, сухогруз и паром. Минус 10 судов, при этом ни одного украинского военного в радиусе сотен км там не было. А в Омске все плохо. Завод сильно поврежден, и последствия для российского производства бензина могут быть вполне фатальными», — написал журналист в Telegram.

Под сильным впечатлением оказался и журналист Иван Яковина.

«Это похоже на что-то из Второй Мировой — практически уничтожение морского конвоя фашистов британской авиацией. Шикарная работа!» — написал он в Telegram.

Журналист Майкл Наки констатировал, что Украина полностью закрыла для россиян Азовское море.

«Мадяр выложил результаты операции по борьбе с „теневым флотом“. Это вам не задержание танкера раз в месяц европейцами. СБС ударили сразу по 8 танкерам, а также по сухогрузу и парому. Вся эта армада, судя по всему, была поражена силами СБС. Азовское море для россиян закрыто», — отметил он в Telegram.

Z-каналы тем временем ожидают новых ударов от Украины.

«Характерна организация похода этих танкеров — беззащитная плотная масса кораблей посреди моря, представляющая тир для украинских операторов дронов FP-2. Ни прикрытия кораблями Черноморского флота, который давно уже едва сам себя охранять может, ни огневых групп на самих кораблях. Если раньше атаковали колоннами танков под дроны, то теперь, видимо, будем плавать кильватерным строем под дроны», — написал пропагандистский канал «Военный осведомитель».

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