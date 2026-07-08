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«Вся территория Беларуси открыта как на ладони»

  • 8.07.2026, 9:19
«Вся территория Беларуси открыта как на ладони»

ВСУ могут ответить на провокации Лукашенко.

Беларусь может быть втянута в войну даже вопреки воле Александра Лукашенко, однако в ближайшей перспективе риск открытия нового фронта между Беларусью и Украиной снизился. При этом зависимость Минска от Москвы остается очень серьезной, а стратегические риски продолжают расти. Об этом в эфире «Студии Белсат» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

По словам Руслана Бортника, на восточном фланге НАТО сохраняется высокая напряженность, поскольку в Альянсе понимают, что Беларусь не может полностью самостоятельно принимать решения в сфере безопасности. По мнению эксперта, после подавления протестов влияние России на белорусские силовые структуры значительно усилилось, и при необходимости Москва может использовать Беларусь для усиления давления на страны НАТО.

«Беларусь может быть втянута в войну даже вопреки воле Лукашенко или его окружения, для которого это означало бы угрозу потери власти. Думаю, сам Лукашенко ни в коем случае не стремится стать частью этой войны, понимая свою стратегическую уязвимость и открытость территории Беларуси для украинских вооруженных сил. Но Беларусь все равно может стать частью этого противостояния», – считает Бортник.

По его мнению, сам Лукашенко не заинтересован во втягивании Беларуси в войну, поскольку понимает стратегическую уязвимость страны. Однако эксперт полагает, что Беларусь все равно может стать частью противостояния, если этого потребуют интересы Москвы. Он добавил, что в НАТО это также понимают, поэтому регулярно проводят военные учения в Польше и странах Балтии у белорусской границы.

По мнению Бортника, если Киев сочтет, что Беларусь напрямую действует против Украины, ответ может оказаться неизбежным. При этом он отметил, что, помимо возможностей украинской армии, существуют и другие рычаги давления на официальный Минск.

«Мозырский нефтеперерабатывающий завод находится чрезвычайно близко к украинской границе. Вся территория Беларуси открыта как на ладони. Если Украина сочтет, что Беларусь действует враждебно по отношению к ней, ответ обязательно последует. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что в Беларуси существует довольно сильная не только политическая, но и военная оппозиция. Тот же полк Калиновского создает возможности для различных непрямых действий», – отметил он.

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