«Генерал Черешня» раскрыл важное преимущество Украины над РФ
- 8.07.2026, 9:59
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Он назвал направление, в котором украинцы опережают россиян.
В России пытаются создать аналоги украинских дронов-перехватчиков, однако «успехи» врага в этом направлении смехотворны. Украина значительно опережает РФ.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил соучредитель украинской компании-производителя беспилотников «Генерал Черешня» Ярослав Гришин.
- У них что-то есть, но оно хуже по качеству, меньше по количеству и главное - наши пилоты лучше, более креативные, инновационные, обученные и мотивированные. Поэтому в этом направлении мы точно лучше, - подчеркнул «Генерал Черешня».
Гришин также назвал важную стратегическую задачу для украинских R&D - речь идет о защите пикапов, танков, БТРов отечественными средствами.
Это даст возможность изменить баланс, а также поможет еще эффективнее атаковать вражеские позиции.
- Мы знаем, что россияне над этим работают, и мы над этим работаем. Должны побеждать, потому что надо кардинально менять ситуацию на фронте, - отметил «Генерал Черешня».
Он также подтвердил, что так называемый цикл «новая технология - массовость ее применения - противодействие ей» теперь измеряется не годами, а месяцами.
«Если мы хотим выживать, то нам необходимо делать сверхусилия в квадрате. Другого пути просто нет», - объяснил Гришин.
По его словам, сейчас скорость этих процессов действительно молниеносная. Более того, фактически происходят революционные изменения.
«То, во что триллионы долларов вкладывали, и то, что десятки лет готовилось - на практике на самом деле оно происходит совсем по-другому на фронте», - подытожил «Генерал Черешня».