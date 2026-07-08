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В Литву залетели четыре дрона из Беларуси

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  • 8.07.2026, 10:28
  • 2,256
В Литву залетели четыре дрона из Беларуси
Фото: vsat.lrv.lt

Их перехватили.

Недавней ночью литовские пограничники одновременно перехватили четыре беспилотника из Беларуси, перевозившие контрабандные сигареты. Это первый подобный случай в деятельности погранслужбы соседней страны.

Звук нескольких дронов пограничники услышали в районе села, которое находится около погранперехода «Привалка» — «Райгардас». Беспилотники принудили к посадке специальными устройствами.

На земле был найден груз контрабанды из Беларуси — 4998 пачек сигарет Queen Mentol, NZ Gold и Minsk 5 Superslims. Их оценили в 27,5 тысяч евро.

За январь-июнь литовские пограничники уже перехватили 29 беспилотников с контрабандными сигаретами из Беларуси. За весь прошлый год было перехвачено 59 дронов.

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