В Литву залетели четыре дрона из Беларуси

В Литву залетели четыре дрона из Беларуси2
- 8.07.2026, 10:28
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Их перехватили.
Недавней ночью литовские пограничники одновременно перехватили четыре беспилотника из Беларуси, перевозившие контрабандные сигареты. Это первый подобный случай в деятельности погранслужбы соседней страны.
Звук нескольких дронов пограничники услышали в районе села, которое находится около погранперехода «Привалка» — «Райгардас». Беспилотники принудили к посадке специальными устройствами.
На земле был найден груз контрабанды из Беларуси — 4998 пачек сигарет Queen Mentol, NZ Gold и Minsk 5 Superslims. Их оценили в 27,5 тысяч евро.
За январь-июнь литовские пограничники уже перехватили 29 беспилотников с контрабандными сигаретами из Беларуси. За весь прошлый год было перехвачено 59 дронов.