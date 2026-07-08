За кулисами новой встречи Трампа и Зеленского 8.07.2026, 10:56

Конгрессмены США готовы надавить на своего президента.

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Анкаре вызывает осторожный оптимизм среди западных дипломатов. После месяцев напряженности они рассчитывают, что диалог между двумя лидерами выйдет на новый уровень и приблизит поиск путей к завершению войны, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).

Как отмечает The Times, первые попытки команды Трампа продвинуть собственный мирный план фактически провалились. Вместо обсуждения условий урегулирования внимание сместилось на взаимные претензии, а одна из встреч в Овальном кабинете завершилась публичной перепалкой между лидерами.

В последние недели ситуация начала меняться. В июне Трамп и Зеленский пообщались на полях саммита G7, а 4 июля провели телефонный разговор. В знак поддержки Киева один из городских монументов был подсвечен цветами американского флага.

Европейские союзники также пытаются убедить Трампа, что прекращение войны до промежуточных выборов в США может стать для него серьезным внутриполитическим достижением. По мнению ряда дипломатов, такой аргумент способен усилить интерес Белого дома к активному посредничеству.

Дополнительный импульс ожиданиям придали слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который заявил, что потенциал дальнейших крупных российских наступлений «близок к нулю». По его оценке, это открывает возможность для переговоров.

Однако ключевые противоречия никуда не исчезли. Вашингтон пока не обозначил окончательную позицию по вопросам территорий и гарантий безопасности для Украины, а линия фронта практически не меняется. Сам Трамп утверждает, что «обе стороны хотят конца войны», однако главным остается вопрос, на каких условиях может быть достигнуто соглашение и какую роль США готовы сыграть в этом процессе.

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