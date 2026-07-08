Каменный НЛО: источником космической пыли на Земле являются неопознанные объекты в космосе 1 8.07.2026, 11:51

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Опубликованы результаты нового исследования.

На нашу планету постоянно попадает космическая пыль или микрометеориты, которые могут пережить вход в атмосферу. Оказалось, что 10% космической пыли имеет неизвестное происхождение. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Phys.

Некоторые микрометеориты плавятся при входе в атмосферу и приобретают сферическую форму. Эти сферические частицы теряют свой первоначальный минеральный состав во время нагрева в атмосфере, что усложняет определение источника их происхождения. То есть частью каких именно астероидов они были.

Ученые выяснили, что около 10% космической пыли, обнаруженной на Земле, имеет необычных химический состав и не соответствует ни одной известной группе астероидов.

Ученые также выяснили, что некоторые сферические частицы могли испытывать необычно высокие скорости входа в атмосферу, что может указывать на необычную орбиту их родительских астероидов.

Авторы исследования изучили химический, минеральный состав и структуру нескольких групп космических сферических частиц из Антарктиды и других регионов мира, чтобы определить источник их происхождения.

Они обнаружили низкое содержание изотопа кислород-16, необычное почти полное отсутствие магнетита, низкое содержание часто встречающихся железа и никеля-серы и необычно большое содержание серы.

Моделирование показало, что источники необычной группы космической пыли являются околоземными астероидами, которые еще не внесены в астрономические каталоги. Вероятно, это ранее не исследованные, примитивные, богатые сульфидами углеродистые астероиды, которые пересекают орбиту Земли. Исследователи говорят, что обнаружение этих астероидов будет одним из важнейших открытий.

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