«Мы вас сюда не звали, сами едете» 3 8.07.2026, 12:06

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Белоруска пожаловалась на отдых в популярном у туристов месте.

Белоруска в соцсетях раскритиковала отдых в кемпинге «Рыбчино» на Вилейском водохранилище, пожаловавшись на плохой сервис, нехватку мест для палаток и грубое отношение администрации. В ответ руководство кемпинга заявило, что сами туристы неоднократно нарушили правила размещения.

Своими впечатлениями женщина поделилась в Threads. По ее словам, единственным достоинством кемпинга оказалась природа, пишет «Зеркало».

«Просто не понимаю, как можно делать бизнес, основанный на коммуникации с людьми, при этом так ненавидеть людей! Администратор нам сказал: «Мы вас сюда не звали, сами едете» (в ответ на замечание, что мест, где поставить палатки, нет). На минуточку: мы заплатили 540 рублей, бронировали за полтора месяца беседку, уточнили, что у нас три семьи, будет три палатки», — написала она.

Туристка также пожаловалась на состояние инфраструктуры:

«Беседок огромное количество, туалетов — пару засранных. Техническая вода — надо ехать на машине, чтобы набрать. В руках так далеко не наносишься. На машине, кстати, не проедешь — мы были в тупике, нас заставили другими машинами. Душ возле администрации — тоже пешком не дойти, баня тоже мимо — она там же. Поэтому от бани все отказываются (120 руб. полтора часа)».

Раскритиковала белоруска и поведение сотрудников кемпинга:

«Админ пришел утром в 7 часов, стал возле наших палаток и трещал по телефону, пока не разбудил и нас, и детей. Разговаривать нормально с людьми не умеют: постоянно какая-то претензия и укор, такой тон, будто одолжение нам сделали».

Она добавила, что за последние пять лет объехала почти все кемпинги на Вилейском водохранилище и с таким отношением столкнулась впервые:

«Разница колоссальная, так еще и стоит дороже. Понятно, что кемпинг — не люкс-отель. Но если вы берете деньги за туалет, душ и воду — сделайте это хорошо. Просто рубят деньги и пользуются тем, что люди будут ехать, ведь есть спрос. Клиентский сервис для таких бизнесов — пустой звук».

На пост госизданию «Минская правда» ответил директор кемпинга «Рыбчино» Андрей Дурович. По его словам, конфликт начался из-за того, что отдыхающие с самого начала нарушили правила размещения:

«Я объяснил: чтобы поставить палатки, нужно убрать машины. У нас повсюду знаки, что парковка в палаточном городке запрещена. Они проигнорировали это. Когда пришел снова и предупредил, что деревья могут упасть на авто, туристы наконец отогнали транспорт. При заезде все наши гости расписываются за соблюдение правил, включая пункт о месте парковки автомобилей».

При этом, утверждает он, одна из палаток также была установлена возле беседки, арендованной другими отдыхающими:

«Туристы установили одну из палаток прямо у чужой беседки. Наутро туда приехали отдыхающие — и, разумеется, были возмущены таким соседством. Палатку переместили в границы собственной беседки, но напряжение лишь возросло. При заселении всем четко указали, где ставить палатки, однако нарушение устранили только после вмешательства администрации кемпинга».

Что касается громкого утреннего разговора администратора, разбудившего гостей, то он был связан с тем, что другие отдыхающие кемпинга обнаружили кокон ос. Но как отмечает Андрей Дурович, это было после восьми утра.

«Мы отреагировали моментально — приехали, сняли гнездо, обработали место. Если бы осы укусили, они бы жаловались еще громче», — сказал он.

По словам директора, техническая вода в кемпинге доступна в нескольких точках, туалеты убирают два-три раза в день, а душевые могут располагаться только в одном месте из-за требований к канализации.

— В прошлом году на эти же даты была похожая история: восемь человек заплатили за четверых, а потом написали жалобу. За 11 лет работы это только второй случай столь негативной реакции на организацию отдыха, — рассказали в «Рыбчино».

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