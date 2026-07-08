Котковец вернули с пенсии

Котковец вернули с пенсии4
- 8.07.2026, 12:23
- 3,410
Кадровый голод?
Надежда Котковец назначена помощником Лукашенко — инспектором по Могилевской области.
Котковец в последнее время была на пенсии, но занималась научной деятельностью.
Надежда Котковец начинала свою трудовую деятельность в Шкловском районе, в совхозе «Городец», где работал и Лукашенко. Позже была чиновницей, доросла в 2013‑м до заместителя управляющего делами Лукашенко (на этой должности была до 2017-го). Потом Котковец стала председателем наблюдательного совета Паритетбанка, а с конца 2017-го работала в Белорусской национальной биотехнологической корпорации. В последние годы (2022-2023) работала в региональных филиалах БНБК.
Также Дмитрий Реуцкий стал помощником Лукашенко и инспектором по Минску.
Кроме того, сменили руководителей в Шкловском и Бобруйском районах.
Новым председателем Шкловского райисполкома стал Михаил Крицкий. Сюда он перейдет с должности главы Бобруйского райисполкома, во главе которого теперь будет работать Александр Кавранин. До этого он был первым заместителем председателя — начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома.