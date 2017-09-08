Котковец освобождена от должности замуправляющего делами Лукашенко 22 8.09.2017, 18:10

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Надежда Котковец

Фото: архив kp.by

Представительница лукашенковского совхоза «Городец» покидает свой пост.

Надежда Котковец освобождена от должности заместителя управляющего делами правителя Беларуси, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Соответствующий Указ N322 Лукашенко подписал 8 сентября.

Надежда Котковец родилась на Полесье, в деревне Тышковичи Ивановского района в 1960 г. Однако слава и власть пришли к ней в других местах.

После работы в Тамбовской области Надежда попала в Шкловский совхоз «Городец» — тот самый, которым руководил Александр Лукашенко. Котковец работала у него главным экономистом.

Свою подчиненную будущий диктатор не забыл: став правителем Беларуси, назначил руководителем образцового хозяйства «Восток» в Атолино под Минском.

Министерскую карьеру Котковец начала в 2003 г. Из Атолинского «Востока» ее перевели на должность заместителя, а затем и первого заместителя министра сельского хозяйства. На своем посту она оказалась одним из главных долгожителей среди лукашенковских чиновников.