Ученые объяснили, почему смех полезен для мозга 13.10.2026, 17:10

Даже короткая пауза на что-нибудь смешное может снизить уровень стресса.

Даже короткое юмористическое видео способно снизить стресс и улучшить концентрацию. К такому выводу пришли японские исследователи, изучившие влияние смеха на взрослых людей среднего возраста, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

В эксперименте участвовали 25 здоровых добровольцев в возрасте от 40 до 65 лет. Одной группе показали четырехминутный комедийный ролик, другой — нейтральное видео. После просмотра ученые измерили физиологические показатели участников и оценили их психологическое состояние.

У тех, кто смотрел юмористическое видео, усилилась активность парасимпатической нервной системы, отвечающей за расслабление организма, а уровень психологического стресса снизился. Участники также сообщили об улучшении настроения.

«Даже короткий комедийный ролик может помочь снизить стресс и улучшить концентрацию», — заключают авторы исследования.

Ранее ученые изучали преимущественно влияние более продолжительных видео и уделяли внимание людям старше 65 лет. Новая работа показывает, что заметный эффект возможен и после нескольких минут просмотра.

Исследователи отмечают, что смех может стать доступным дополнением к другим способам борьбы со стрессом. Он не требует специального оборудования или медикаментов, а юмор помогает не только расслабиться, но и легче справляться с повседневными задачами.

При этом исследование было небольшим, поэтому для подтверждения результатов необходимы дополнительные работы. Однако даже короткая пауза на что-нибудь смешное может быть простым способом немного улучшить самочувствие.

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