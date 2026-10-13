Украинские пограничники уничтожили «Мста-С» и транспорт оккупантов 13.10.2026, 17:50

Дроны подразделения «Химера» нанесли точные удары.

Операторы дронов подразделения «Химера» 105-го пограничного отряда уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку «Мста-С» и поразили транспорт оккупантов.

Украинские пограничники с помощью ударных беспилотников нанесли точные удары по вражеской артиллерии и транспортным средствам, в частности по российской «Газели».

На обнародованных кадрах запечатлены моменты попаданий украинских дронов в технику противника. В результате ударов российская САУ «Мста-С» была уничтожена, а вражеский транспорт превратился в обгоревший металлолом.

Кадры боевой работы бойцов опубликовали в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

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