Reuters: США переживают масштабную технологическую революцию

Reuters: США переживают масштабную технологическую революцию4
- 13.10.2026, 18:09
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Зафиксирован исторический бум инвестиций в ИИ.
США переживают масштабную технологическую революцию, связанную с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Инвестиции в эту сферу могут превысить расходы на прежний бум вокруг телекоммуникаций, а также на строительство железных и автомобильных дорог, пишет Reuters.
Развитие ИИ привело к резкому росту фондового рынка и увеличению благосостояния американцев. Однако основную выгоду получили наиболее состоятельные граждане, тогда как большинство жителей США по-прежнему сталкиваются с высокой стоимостью жизни.
По данным Федеральной резервной системы (ФРС), с конца президентства Джо Байдена до середины 2026 года совокупное благосостояние американских домохозяйств выросло на 16,5%, или примерно на $26 трлн. Однако только богатейший 1% населения увеличил свою долю в общем объеме богатства страны. Доля остальных 99% сократилась. При этом наименее обеспеченная половина американских домохозяйств получила менее $500 млрд от общего прироста благосостояния. Для этой группы рост составил около 10%.
Как отмечает Reuters, потребительские расходы в США продолжают расти, однако значительную часть этого увеличения съедает инфляция. С учетом роста цен американцы тратят примерно такими же темпами, как до пандемии коронавируса.