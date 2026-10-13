Трамп опубликовал выдуманную цитату про себя 12 13.10.2026, 18:24

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Дензл Вашингтон

Фото: filmweb.pl

Президент США думал, что его хвалил известный актер Дензл Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях цитату американского актера Дензла Вашингтона, якобы восхваляющую его. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как пишут авторы публикации, цитата оказалась выдуманной.

«Никогда не встречал никого храбрее, умнее или больше заботящегося об Америке», — опубликовал Трамп якобы цитату Вашингтона, относящуюся к нему.

До этого цитату уже приписывали актеру Мэттью Макконахи и певцу, солисту британской группы The Rolling Stones Мику Джаггеру.

«Это неправда. Понятия не имею, откуда это взялось», — заявил Алан Ниероб, президент компании PMK Entertainment, представляющий интересы Вашингтона.

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