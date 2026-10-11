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Начинается самое интересное

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  • Станислав Кучер
  • 11.10.2026, 9:11
  • 22,068
Начинается самое интересное
Станислав Кучер

Отсидеться на диване не удастся никому и нигде.

Из всех, голосовавших за Трампа, мне сейчас наиболее любопытно настроение тех бывших советских граждан, кто делал это в убеждении, что «уж он-то остановит Путина», «отморозка способен поставить на место только еще больший отморозок», «Трамп хитрый, вы еще увидите, как он Путина умиротворит, разведет, а потом кааак даст!»

Таких, конечно, было меньше, чем ненавистников демократов, страусов-изоляционистов или фанатиков, готовых его поддержать во всем и всегда – но такие были и, что самое забавное, остаются. Уникальный, конечно, подвид.

Хотя, если копнуть глубже, поговорить подольше (мне приходилось), то выяснится, что и за их «позицией» стоит банальное советское, мазохистское преклонение перед «сильной рукой», а точнее, пастухом, без которого стаду не жизнь.

Сегодня спросил одного такого: «Ну и что думаешь про призыв убрать Зеленского? Опять хитрый маневр?» Угадаете, что он ответил? Он вздохнул глубоко и выдал: «А может, и правда лучше правый интернационал, чем левый хаос?»

Короче, самое интересное – не только в Штатах – (начнется после осенних выборов ). Подозреваю, отсидеться на диване не удастся никому и нигде.

Станислав Кучер, «Телеграм»

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