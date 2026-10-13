Третий корпус генерала Билецкого перехватил инициативу под Славянском

Третий корпус генерала Билецкого перехватил инициативу под Славянском3
- 13.10.2026, 17:46
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Российская армия отступает.
В районе Славянска у Сил обороны Украины важный успех. Третьему армейскому корпусу удалось стабилизировать фронт, оттеснив армию РФ.
Об этом пишет авторитетный OSINT-эксперт Клемент Молин.
Российские Z-каналы подтверждают: украинская армия успешно идет вперед в районе Славянска.
- После нескольких месяцев российских наступательных действий на Славянск и Краматорск украинская армия перебросила подкрепления и начала стабилизировать фронт. Уже не менее двух месяцев восточнее Славянска продолжаются зачистки от российских групп, проникших в тыл украинских войск. Большинство российских Telegram-каналов обсуждают эту ситуацию уже несколько недель. Ее также подтверждают многочисленные видеозаписи. Это еще одно свидетельство того, что украинское наступление в районе Лимана позволило сначала стабилизировать линию фронта, а затем оттеснить ее на широком участке, - написал Молин.
Он уточнил, что на данный момент на этом участке фронта инициатива перешла к Третьему армейскому корпусу Андрея Билецкого.