Третий корпус генерала Билецкого перехватил инициативу под Славянском 3 13.10.2026, 17:46

13,020

Фото: 5ua

Российская армия отступает.

В районе Славянска у Сил обороны Украины важный успех. Третьему армейскому корпусу удалось стабилизировать фронт, оттеснив армию РФ.

Об этом пишет авторитетный OSINT-эксперт Клемент Молин.

Российские Z-каналы подтверждают: украинская армия успешно идет вперед в районе Славянска.

- После нескольких месяцев российских наступательных действий на Славянск и Краматорск украинская армия перебросила подкрепления и начала стабилизировать фронт. Уже не менее двух месяцев восточнее Славянска продолжаются зачистки от российских групп, проникших в тыл украинских войск. Большинство российских Telegram-каналов обсуждают эту ситуацию уже несколько недель. Ее также подтверждают многочисленные видеозаписи. Это еще одно свидетельство того, что украинское наступление в районе Лимана позволило сначала стабилизировать линию фронта, а затем оттеснить ее на широком участке, - написал Молин.

Он уточнил, что на данный момент на этом участке фронта инициатива перешла к Третьему армейскому корпусу Андрея Билецкого.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com