Мать умершей лаборантки Иркутского противочумного института: Я знаю правду 82 8.10.2026, 19:43

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: DEPOSITPHOTOS.COM

Сообщения об обстоятельствах смерти дочери Светлана Шипилова назвала «шоу».

Светлана Шипилова, мать умершей сотрудницы Иркутского научно-исследовательского противочумного института, рассказала в комментарии изданию «Глубина», что такие пробирки как те, с которыми работала ее дочь, – противоударные. Женщина общалась с журналистами, находясь в карантине.

По состоянию на 5 октября Шипиловой не выдали заключение о смерти дочери и не разрешали выходить из больницы, куда ее поместили на карантин. По словам женщины, каждый день у нее брали анализы и мазки: «Чего-то проверяют, ищут. Может, какую-то другую инфекцию боятся, чтобы мы никакой там COVID не подцепили».

Сообщения об обстоятельствах смерти дочери Шипилова назвала «шоу».

«Гадость про ребенка я читать не хочу. Я-то правду знаю. Отбиваюсь от глупых знакомых, которые в это все поверили. Умные, конечно, не поверили. Не все медики даже понимают, что пробирку невозможно разбить. Даже если ее пульнуть об стену. Это может только дилетант говорить. Даже гипотетически ее просто невозможно ни разлить, ни разбить. Они настолько защищены», – пояснила она.

5 октября женщина говорила, что ее дочь еще не похоронена. После этой даты местные СМИ не писали о прощании с лаборанткой противочумного института.

«Кто ж ее хоронить будет, если мы здесь в заключении сидим? Это такая трудяжка была. Чистый, настолько чистый человечек. Тяжело ее начальнице, потому что она знала Дашу и знала, почему ее принимает на работу. Туда же очень тяжело попасть, в Противочумный институт. Она посмотрела, как Даша работает, она там проходила практику. Поняла, что это чистый человечек, такой трудоголик. Я таких пациентов спасала не одного, а мою дочь не спасли. Мою дочь просто загубили, бросили и загубили», – добавила она.

РосСМИ выдвигали версию, что Дарья Шипилова случайно разбила пробирку с чумной палочкой «и скрыла это». Коллеги умершей лаборантки говорили изданию «Люди Байкала», что в институте «не бывает такого». «Но даже если бы разбила – там изолированный бокс, изолированная одежда. Ничего не сделается вообще», – заявила сотрудница института.

Однокурсница умершей, которая проходила практику в противочумном институте, добавила, что «кроме высоких мер безопасности, там прививают от чумы всех – даже студентов, которые пришли на практику».научно-исследовательского противочумного института.

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