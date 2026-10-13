Военный эксперт: Российские «Искандеры» повторят судьбу авиации 9 13.10.2026, 17:48

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Иллюстративное фото: Reuters

Украина охотится на пусковые установки.

Единственный способ защитить Украину от обстрелов — уничтожать российские пусковые установки и места запуска дронов прямо на территории РФ. На этом в эфире телеканала FREEДOM акцентировал украинский военный эксперт Сергей Грабский.

- Любая оборона рассматривается как пассивное действие. Первым принципом противовоздушной обороны (ПВО) является принцип ударно-наступательный. Если мы говорим о нем, то нам нужно усиливать именно ударно-наступательную компоненту украинской ПВО. Количество пусковых установок «Искандер» в России, по разным оценкам, составляет от 146 до 164 единиц, — отметил спикер.

По его словам, наращивание темпов уничтожения вражеской техники способно решить проблему баллистических атак в сжатые сроки.

«В течение месяца Россия использует в среднем 40 установок. Если мы доведем темп их уничтожения до такой же цифры, то эта задача будет решена в течение относительно короткого периода — до полугода. Противник вынужден будет убирать эти установки глубже в свою территорию, из-за чего существенно уменьшится радиус их действия. Охота за этими комплексами приведет к тому, что Россия потеряет возможность наносить удары, как это уже произошло с ее авиацией, которая с апреля 2022 года не появляется в контролируемом нами воздушном пространстве», — подчеркнул Грабский.

Он также акцентировал на экономической целесообразности переноса усилий на уничтожение самих установок.

«Одна баллистическая ракета стоит 1,5 млн долларов. Для ее уничтожения нужно как минимум две контрбаллистические ракеты, каждая из которых стоит не менее 4 миллионов. Значительно более дешевым средством является использование собственных баллистических возможностей и возможностей наших партнеров», — указал военный эксперт.

Отдельно Грабский обратил внимание на критическую важность нейтрализации угрозы от беспилотников непосредственно в местах их базирования.

«Подавляющее большинство воздушных целей, которые атакуют Украину — это дроны. Борьба со стационарными районами применения этого вида вооружения является для нас критически важной, что подтверждают удары по Ейску, Донецку и другим местам. Принцип ударный и наступательный является определяющим, и нам необходимо его развивать, используя все доступные, а иногда недоступные методы и средства», — резюмировал спикер.

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