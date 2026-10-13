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СМИ: Сразу два российских спутника «Рассвет» начали стремительно терять высоту

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  • 13.10.2026, 14:34
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СМИ: Сразу два российских спутника «Рассвет» начали стремительно терять высоту
Иллюстративное фото

Один из спутников в настоящее время снижается со скоростью примерно 1,7 км в сутки.

Сразу два спутника «Рассвет» – №17 и №23, – которые Россия запустила на орбиту в июле этого года, стремительно теряют высоту. Об этом сообщает Telegram-канал Ukraine context, который считается близким к главе Офиса президента Украины, экс-руководителю ГУР МО Украины Кириллу Буданову, отмечает «Униан».

- Сейчас они находятся на орбитах высотой около 240–260 км и продолжают снижаться со скоростью до 1,6 км в сутки. Если россиянам не удастся скорректировать их орбиты, спутники просто сгорят в атмосфере, – говорится в сообщении.

Эту информацию подтверждает и Clash Report. Издание уточнило, что аппарат №17 находится на высоте около 245 км и снижается со скоростью примерно 1,7 км в сутки, а также напомнило, что один из спутников из предыдущей, мартовской, партии уже сгорел в атмосфере в июне.

Отмечается, что большинство спутников штатно выводятся на целевую орбиту высотой 500–540 км, однако из-за повторяющихся сбоев в работе двигательных установок на части аппаратов процесс продвигается медленно.

- В настоящее время покрытие обеспечивается лишь в течение коротких ежедневных интервалов, а не в качестве непрерывного сервиса; сроки достижения коммерческих целей проекта перенесены как минимум на 2027 год, – пишет Clash Report.

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