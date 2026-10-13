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В Беларуси изменят лимит денежных подарков без налога

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  • 13.10.2026, 11:42
  • 3,578
В Беларуси изменят лимит денежных подарков без налога

Какие суммы можно будет получить без подоходного.

По закону белорусы в 2026 году могли получить в виде подарка от друзей, знакомых или дальних родственников внутри страны 6 тыс. рублей без уплаты подоходного налога. Еще столько же можно получить и от заграничных друзей. Согласно проекту изменений в Налоговый кодекс в 2027 году эти суммы могут измениться, пишет издание Office Life.

Предлагается увеличить необлагаемые подоходным налогом суммы до 6588 рублей в год. Вырастет лимит денежных подарков как внутри страны, так и при получении их из-за границы.

Как и ранее, лимит распространяется на всех отправителей, а не на каждого по отдельности. С суммы превышения нужно будет уплатить подоходный налог по ставке 13%.

Также изменится сумма, которую можно получить в виде материальной помощи, подарков и призов от ИП или организаций, где человек работает. Сейчас она составляет 3910 рублей, а будет — 4293 рубля.

Ранее мы рассказывали, как может вырасти налог для тех, кто сдает квартиры, дома и дачи, а также о том, какие ставки транспортного налога для физлиц и компаний могут появиться в будущем году.

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