В Беларуси изменят лимит денежных подарков без налога 2 13.10.2026, 11:42

3,578

Какие суммы можно будет получить без подоходного.

По закону белорусы в 2026 году могли получить в виде подарка от друзей, знакомых или дальних родственников внутри страны 6 тыс. рублей без уплаты подоходного налога. Еще столько же можно получить и от заграничных друзей. Согласно проекту изменений в Налоговый кодекс в 2027 году эти суммы могут измениться, пишет издание Office Life.

Предлагается увеличить необлагаемые подоходным налогом суммы до 6588 рублей в год. Вырастет лимит денежных подарков как внутри страны, так и при получении их из-за границы.

Как и ранее, лимит распространяется на всех отправителей, а не на каждого по отдельности. С суммы превышения нужно будет уплатить подоходный налог по ставке 13%.

Также изменится сумма, которую можно получить в виде материальной помощи, подарков и призов от ИП или организаций, где человек работает. Сейчас она составляет 3910 рублей, а будет — 4293 рубля.

Ранее мы рассказывали, как может вырасти налог для тех, кто сдает квартиры, дома и дачи, а также о том, какие ставки транспортного налога для физлиц и компаний могут появиться в будущем году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com