Скандинавские страны могут создать общий фонд для сдерживания России 13.10.2026, 12:18

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Финляндия должна стать центром сопротивления.

Странам Северной Европы необходимо ускорить совместную подготовку к возможной войне с Россией и не ждать, пока остальные союзники возьмут на себя инициативу. С таким призывом выступил эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA) Ян Калльберг (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне российской угрозы и отвлеченности США на другие направления Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия должны создать единую оборонную систему. Уже началась интеграция военно-воздушных сил, а североевропейские подразделения размещаются в Финляндии и странах Балтии. Однако этого недостаточно.

«Северные страны не могут рассчитывать, что другие возьмут на себя лидерство», — пишет Калльберг. Разрозненные оборонные программы приводят к растрате ресурсов и мешают эффективной защите Европы.

Эксперт предлагает создать Северный оборонный фонд, в который Швеция, Дания и Норвегия ежегодно в течение десяти лет будут перечислять в общей сложности 1 млрд евро для модернизации финской армии. Из этой суммы 600 млн евро должна выделять Швеция, 300 млн — Дания и 100 млн — Норвегия.

Средства позволят Финляндии обновить вооружение, закупить военную технику, улучшить противовоздушную оборону ближнего радиуса действия и финансировать исследования. При этом половину закупок предлагается направлять европейским производителям, в том числе компаниям из скандинавских стран.

Калльберг предупреждает, что Москва получает выгоду из-за разобщенности европейских государств. «Россия сегодня использует сбои в европейской координации, политическом единстве и распределении экономических ресурсов», — отмечает эксперт.

Совместный фонд поможет эффективно сдерживать Россию и снизить риск того, что при возможном конфликте наиболее уязвимые страны останутся без необходимой поддержки.

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