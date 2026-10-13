Назван жанр музыки, который эффективно успокаивает 2 13.10.2026, 12:37

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В эксперименте участвовали 120 молодых людей.

Расслабляющая фортепианная музыка помогает организму быстрее восстановиться после стресса, чем звуки дождя, ручьев и водопадов. Она способствует улучшению настроения, снижению пульса и потоотделения, а также влияет на взаимодействие мозговых сетей, связанных со слухом и регуляцией состояния организма. К таким выводам пришли исследователи из Института психологии Китайской академии наук. Результаты опубликованыопубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В эксперименте участвовали 120 молодых людей. Сначала добровольцы выполняли сложные математические задания на время: на каждую задачу отводилось всего три секунды, а за ошибки и медлительность они получали немедленную обратную связь. После теста участники слушали либо спокойную фортепианную музыку, либо звуки воды. Ученые оценивали их настроение, измеряли частоту сердечных сокращений, потоотделение и уровень кортизола — гормона стресса.

Результаты показали: музыка, которую включали после напряженного задания, помогала участникам восстанавливаться эффективнее, чем звуки природы. Настроение испытуемых в первом случае улучшалось эффективнее, пульс и потоотделение снижались быстрее. При этом музыка, звучавшая до теста, не ослабляла последующую стрессовую реакцию.

Во второй части исследования 60 участников проходили тест внутри аппарата МРТ. Сканирование показало, что во время восстановления музыка меняла взаимодействие между слуховой корой, островковой корой, которая отслеживает внутреннее состояние организма, и таламусом, участвующим в регуляции уровня возбуждения.

Исследователи предполагают, что музыка не просто отвлекает от неприятных переживаний. Ее предсказуемая структура, построенная на смене напряжения и разрешения, может помогать мозгу перестраивать связи между системами, отвечающими за восприятие звука и реакцию организма на стресс.

Отмечается, что исследование охватывало только здоровых молодых людей. Пока неизвестно, проявятся ли схожие эффекты у людей с тревожностью или депрессией.

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