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Любимица Трампа жестко его раскритиковала

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  • 13.10.2026, 13:08
  • 6,764
Любимица Трампа жестко его раскритиковала
Дональд Трамп и Лора Лумер

Лора Лумер активно поддерживает Украину.

Популярная MAGA-блогер Лора Лумер жёстко прошлась по Трампу после его «дизельного» соглашения.

«Путин явно ни во что не ставит ни американскую администрацию, ни нашу страну.

Вчера он нарушил перемирие в энергетической сфере, фактически показав огромный средний палец президенту Трампу.

Мои мысли — с народом Украины», — написала Лумер в соцсети X.

Также Лумер заявила, что после ударов Украины по российским дата-центрам просмотры контента Такера Карлсона сократились на 71%. Такой информацией она поделилась в социальной сети X. Лумер связала резкое падение просмотров с активностью российских ботов. Лумер утверждает, как во время поездки в Украину ей показали доказательства того, что российские боты помогают распространять подкасты Такера Карлсона, в том числе выпуски с критикой Дональда Трампа и высказываниями, которые она характеризует как антисемитские. «Спасибо, Украина, за сокращение накрученных просмотров! Америка благодарит вас», – написала активистка.

Лора Лумер, которую называют любимицей Трампа, публикует посты в поддержку Украины уже несколько дней подряд.

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