Отбор по вменяемости

Отбор по вменяемости5
- Александр Адельфинский
- 13.10.2026, 13:52
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Перед мысленным взором сразу предстает, конечно, Путин.
Существует опаснейший разрыв между технической способностью человечества уничтожить себя и интеллектуально-психическим состоянием руководителей отдельных государств, которые в силах совершить непоправимое.
Перед мысленным взором сразу предстает, конечно, Путин. От былых времен в его руки попали смертельные виды вооружений, причем сделанных тогда, когда в руководстве были персоны, лично помнившие войну, поскольку, например, тот же Брежнев в ней участвовал.
Путин и его подельники-преступники - из иного поколения. Как правило, они вообще не служили в армии, их представления о реальности давно инкапсулированы, и это - гигантская проблема для Украины, мира и населения самой России. Чем дальше во времени, тем руководство этой страны опаснее погрязает в информационном пузыре, допускающем применение и ядерных, и любых других вооружений в любом масштабе.
Поддерживая сами себя, члены кремлевской банды все более подвластны теоретизированию о «величии», «альтернативным» толкованиям истории в пользу имперских «скреп» и все менее способны к возвращению к реальности, которую и сами не желают видеть и осознавать. Их картина мира отрывается от тех новостей, которые известны большинству человечества, или же интерпретация событий носит завиральный характер.
Путин давно живет в «альтернативной реальности», причем любая «мелочь», любое отклонение в восприятии особо опасны, поскольку кремлевская моль имеет доступ к ресурсам и кодам ядерных запусков. Наглядно то, что, выражаясь обычным языком, Путин давно и неизлечимо сошел с ума. Механизм сдерживания, подобный хотя бы советскому Политбюро, отсутствует, поскольку нередко упоминаемое «Политбюро 2.0» выбрано самим Путиным, либо лично им контролируется.
Власть в России захвачена спецслужбами и близкими к ним кругами, а преступный лидер безумен - таковы реалии этих лет.
Необходимо уже давно продумать механизм, исключающий попадание во власть подобных кандидатов и нейтрализующий их тогда, когда они начинают вести себя так, что в обычной жизни им было бы уготовлено либо лечение, либо тюрьма и лечение. Полагаю, среди тем российской оппозиции за рубежом тема «отбора по вменяемости» могла бы удостоиться весьма значительного внимания и обсуждения, иначе власть будет переходить в кругу преступных безумцев.
Да, нынешняя имперская z-Россия должна потерпеть военное поражение, режим должен быть свергнут, руководство необходимо нейтрализовать, а ядерные коды вытащить из безумных рук. Да, нужен весь комплекс мер для не просто падения этой империи, но и невозникновения «нового рашизма». Нельзя допустить просто перехвата власти столь же или более преступными рашистскими спецслужбистскими кругами. Но, не имея отбора властных персон по их не-безумию, мы рискуем через время увидеть на троне нового сумасшедшего, который возьмется восстанавливать империю «русского мира». Хватит, довосстанавливались!
Александр Адельфинский, kasparovru.com