Ученые выяснили, чем пахли дома в Помпеях 1 13.10.2026, 14:22

3,076

В исследовании принимали участие археологи из Германии, Ирландии и Швейцарии.

Международная группа археологов из Германии, Ирландии и Швейцарии расшифровала точный химический состав ароматических веществ, которые древние римляне сжигали во время домашних ритуалов, пишет «Европульс».

С помощью микроскопии и газовой хроматографии исследователи изучили остатки пепла из двух курильниц. Первая была найдена в Помпеях в здании Officina di Sabbatino, а вторая — на соседней сельской вилле в Боскореалле. Результаты показали, что ритуальные благовония подбирались индивидуально и зависели от места.

Фото: Parco Archeologico di Pompei

В курильнице из Помпей ученые обнаружили следы сожженной древесины дуба и лавра. Согласно античным текстам, дуб посвящался Юпитеру, а лавр — Аполлону.

Здание в момент катастрофы перестраивалось под постоялый двор и было необитаемо. Находка подтверждает римскую практику проведения ритуалов «для защиты» прямо на строительных площадках.

Самой же интригующей стала находка на вилле в Боскореалле. В пепле местной курильницы археологи обнаружили первые вещественные доказательства использования импортных благовоний в римском домашнем обиходе — следы экзотической смолы семейства Бурзеровые (наиболее вероятно — элеми). Этот дорогой продукт доставлялся в порты Италии через Александрию (Египет) по сложным торговым путям из Индии или тропической Африки.

Кроме того, в курительницах обнаружили следы вина или винограда. Это научно доказывает описанный в древних источниках ритуал, когда горящие благовония поливали вином.

По мнению авторов исследования, такие открытия делают повседневную религиозную жизнь обычных людей в Римской империи по-настоящему «осязаемой».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com