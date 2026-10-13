Ученые выяснили, чем пахли дома в Помпеях

Ученые выяснили, чем пахли дома в Помпеях1
- 13.10.2026, 14:22
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В исследовании принимали участие археологи из Германии, Ирландии и Швейцарии.
Международная группа археологов из Германии, Ирландии и Швейцарии расшифровала точный химический состав ароматических веществ, которые древние римляне сжигали во время домашних ритуалов, пишет «Европульс».
С помощью микроскопии и газовой хроматографии исследователи изучили остатки пепла из двух курильниц. Первая была найдена в Помпеях в здании Officina di Sabbatino, а вторая — на соседней сельской вилле в Боскореалле. Результаты показали, что ритуальные благовония подбирались индивидуально и зависели от места.
В курильнице из Помпей ученые обнаружили следы сожженной древесины дуба и лавра. Согласно античным текстам, дуб посвящался Юпитеру, а лавр — Аполлону.
Здание в момент катастрофы перестраивалось под постоялый двор и было необитаемо. Находка подтверждает римскую практику проведения ритуалов «для защиты» прямо на строительных площадках.
Самой же интригующей стала находка на вилле в Боскореалле. В пепле местной курильницы археологи обнаружили первые вещественные доказательства использования импортных благовоний в римском домашнем обиходе — следы экзотической смолы семейства Бурзеровые (наиболее вероятно — элеми). Этот дорогой продукт доставлялся в порты Италии через Александрию (Египет) по сложным торговым путям из Индии или тропической Африки.
Кроме того, в курительницах обнаружили следы вина или винограда. Это научно доказывает описанный в древних источниках ритуал, когда горящие благовония поливали вином.
По мнению авторов исследования, такие открытия делают повседневную религиозную жизнь обычных людей в Римской империи по-настоящему «осязаемой».