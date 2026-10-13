Два белоруса арендовали авто в России, сняли GPS и продали

Два белоруса арендовали авто в России, сняли GPS и продали4
- 13.10.2026, 13:46
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Они использовали поддельные документы.
В Гомеле двух мужчин приговорили к лишению свободы за мошенничество с арендованными в России автомобилями Skoda и Toyota.
Машины стоимостью почти 60 тысяч рублей они продали, используя поддельные документы. Об этом сообщили в прокуратуре Гомельской области.
Как установил суд, весной 2025 года один из обвиняемых вернулся из России, где находился на заработках, и убедил знакомого арендовать автомобиль Skoda по поддельному водительскому удостоверению.
Владелица автомобиля получила оплату за неделю аренды. Однако вскоре с помощью GPS-трекера она обнаружила, что автомобиль покинул пределы России. Арендатор перестал выходить на связь, пишет abw.by.
По приезду в Беларусь женщина обратилась в правоохранительные органы. Тем временем обвиняемый демонтировал GPS-трекер и продал Skoda за 4 тысячи долларов.
Ущерб владелице автомобиля превысил 29,5 тысячи рублей.
Позже мужчины провернули аналогичную схему с Toyota. В России они арендовали автомобиль, используя поддельные паспорт и водительское удостоверение, после чего приехали на нем в Гомель и продали машину.
В результате владелец Toyota понес ущерб на сумму более 29,8 тысячи рублей.
Решение суда
Суд Центрального района Гомеля признал обоих мужчин виновными по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси.
Одному назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 40 базовых величин (1,8 тысячи рублей), второму – 2 года лишения свободы со штрафом в размере 30 базовых величин (1,35 тысячи рублей). Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Кроме того, одному из осужденных назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.
В пользу владелицы Skoda взыскали 1 тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда. Обоим потерпевшим автомобили вернули.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.