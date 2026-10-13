Два белоруса арендовали авто в России, сняли GPS и продали 4 13.10.2026, 13:46

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иллюстративное фото

Они использовали поддельные документы.

В Гомеле двух мужчин приговорили к лишению свободы за мошенничество с арендованными в России автомобилями Skoda и Toyota.

Машины стоимостью почти 60 тысяч рублей они продали, используя поддельные документы. Об этом сообщили в прокуратуре Гомельской области.

Как установил суд, весной 2025 года один из обвиняемых вернулся из России, где находился на заработках, и убедил знакомого арендовать автомобиль Skoda по поддельному водительскому удостоверению.

Владелица автомобиля получила оплату за неделю аренды. Однако вскоре с помощью GPS-трекера она обнаружила, что автомобиль покинул пределы России. Арендатор перестал выходить на связь, пишет abw.by.

По приезду в Беларусь женщина обратилась в правоохранительные органы. Тем временем обвиняемый демонтировал GPS-трекер и продал Skoda за 4 тысячи долларов.

Ущерб владелице автомобиля превысил 29,5 тысячи рублей.

Позже мужчины провернули аналогичную схему с Toyota. В России они арендовали автомобиль, используя поддельные паспорт и водительское удостоверение, после чего приехали на нем в Гомель и продали машину.

В результате владелец Toyota понес ущерб на сумму более 29,8 тысячи рублей.

Решение суда

Суд Центрального района Гомеля признал обоих мужчин виновными по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси.

Одному назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 40 базовых величин (1,8 тысячи рублей), второму – 2 года лишения свободы со штрафом в размере 30 базовых величин (1,35 тысячи рублей). Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Кроме того, одному из осужденных назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

В пользу владелицы Skoda взыскали 1 тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда. Обоим потерпевшим автомобили вернули.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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