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Принц Гарри может сказать о Путине то, о чем другие молчат

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  • 13.10.2026, 14:18
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Принц Гарри может сказать о Путине то, о чем другие молчат
Принц Гарри
Фото: Getty Images

Положение позволяет ему говорить о международных проблемах более открыто.

Принц Гарри может использовать свою независимость от британской королевской семьи, чтобы открыто говорить о войне России против Украины и требовать от мировых лидеров конкретных действий, пишет The iPaper (перевод — сайт Charter97.org).

В апреле во время выступления в Киеве герцог Сассекский призвал Путина завершить войну. При этом Гарри обратился и к Вашингтону, потребовав от США выполнять международные обязательства по обеспечению безопасности Украины, предусмотренные Будапештским меморандумом 1994 года.

«Гарри может использовать то, что он получил по праву рождения, чтобы призывать правительства Великобритании и других стран к ответу», — пишет обозреватель.

Положение Гарри позволяет ему говорить о международных проблемах более открыто, чем его старший брат, принц Уильям, наследнику британского престола. Когда Уильям в 2023 году посещал британских военных в Польше у границы с Украиной, его заявления ограничивались общими словами о безопасности и наблюдении за происходящим.

Гарри может последовать примеру своей матери, принцессы Дианы, которая после развода с королем также находилась вне официальной системы монархии и могла свободнее высказываться по острым вопросам. В частности, Диана выступала против противопехотных мин, несмотря на недовольство британского правительства.

Гарри способен использовать публичность не только для поддержки Украины, но и для того, чтобы добиваться от властей реальных действий. Для этого ему необходимо восстановить отношения с прессой и показать, что он использует свое положение ради общественно значимых целей, а не личных привилегий.

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