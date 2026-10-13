Принц Гарри может сказать о Путине то, о чем другие молчат3
- 13.10.2026, 14:18
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Положение позволяет ему говорить о международных проблемах более открыто.
Принц Гарри может использовать свою независимость от британской королевской семьи, чтобы открыто говорить о войне России против Украины и требовать от мировых лидеров конкретных действий, пишет The iPaper (перевод — сайт Charter97.org).
В апреле во время выступления в Киеве герцог Сассекский призвал Путина завершить войну. При этом Гарри обратился и к Вашингтону, потребовав от США выполнять международные обязательства по обеспечению безопасности Украины, предусмотренные Будапештским меморандумом 1994 года.
«Гарри может использовать то, что он получил по праву рождения, чтобы призывать правительства Великобритании и других стран к ответу», — пишет обозреватель.
Положение Гарри позволяет ему говорить о международных проблемах более открыто, чем его старший брат, принц Уильям, наследнику британского престола. Когда Уильям в 2023 году посещал британских военных в Польше у границы с Украиной, его заявления ограничивались общими словами о безопасности и наблюдении за происходящим.
Гарри может последовать примеру своей матери, принцессы Дианы, которая после развода с королем также находилась вне официальной системы монархии и могла свободнее высказываться по острым вопросам. В частности, Диана выступала против противопехотных мин, несмотря на недовольство британского правительства.
Гарри способен использовать публичность не только для поддержки Украины, но и для того, чтобы добиваться от властей реальных действий. Для этого ему необходимо восстановить отношения с прессой и показать, что он использует свое положение ради общественно значимых целей, а не личных привилегий.