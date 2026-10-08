О чем Никсон предупреждал еще 30 лет назад 3 Виктор Ягун

8.10.2026, 17:01

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Виктор Ягун

Украина незаменима.

В марте 1994 года Ричард Никсон вернулся из поездки в Россию, Украину, Германию и Великобританию и написал президенту США Биллу Клинтону конфиденциальное письмо. Фактически это был его последний крупный внешнеполитический меморандум. Месяц спустя Никсон скончался.

В этом письме есть фраза, которую сегодня стоило бы высечь на стенах кабинетов, где принимаются решения о будущем Европы: «But Ukraine is in a different class — it is indispensable».

«Украина — это совершенно иная категория. Она незаменима».

Не «важная». Не «перспективный партнер». Не «буфер». Не «часть постсоветского пространства».

Незаменимая.

В 1994 году Никсон понял об Украине то, что Запад впоследствии три десятилетия отказывался довести до логического завершения.

Он увидел главное: вопрос Украины — это не вопрос периферии бывшего СССР. Это вопрос о том, какой будет сама Россия, какой будет Европа и где пройдет граница между пространством свободы и пространством имперского реванша.

Особенно поражает другое. В то время вся западная политика была буквально одержима украинским ядерным оружием. Нужно было забрать боеголовки, ракеты и средства доставки, закрыть проблему нераспространения. Никсон же предложил принципиально иную логику: думать следует не только о количестве оружия, но прежде всего о том, что может привести к его применению.

Это и есть стратегический уровень мышления.

Спустя девять месяцев Украина подписала Будапештский меморандум и отказалась от ядерного арсенала в обмен на заверения относительно безопасности, суверенитета и территориальной целостности. Но главный вопрос, о котором предупреждал Никсон, так и остался без ответа: какое место Украина должна занять в новой системе европейской безопасности?

Вместо ответа возникла серая зона.

Украину не вернули под контроль Москвы, но и не включили в систему реальных коллективных гарантий. Ей говорили о партнерстве, реформах, перспективе, особых отношениях. В Бухаресте в 2008 году НАТО даже зафиксировало: Украина станет членом Альянса. Но политического решения, которое сделало бы эту перспективу необратимой, тогда не приняли.

Россия истолковала эту неопределенность по-своему.

2008 — война против Грузии.

2014 — Крым и Донбасс.

2022 — полномасштабное вторжение в Украину.

Каждый следующий шаг был проверкой: где та грань, за которой Запад перестанет лишь реагировать и начнет сам формировать среду безопасности?

И вот парадокс.

Спустя 32 года после письма Никсона Запад фактически пришел к его выводу. В 2026 году НАТО уже говорит о долгосрочной и предсказуемой поддержке Украины и обязалось обеспечить поставки военной техники, помощь и обучение на сумму 70 млрд евро в течение года. Европейский союз открыл первый переговорный кластер на пути вступления Украины. Украинская армия фактически стала одной из ключевых сил европейской безопасности. Европа перевооружается, перестраивает оборонную промышленность и заново учится говорить на языке сдерживания.

Но проблема, которую Никсон увидел еще в 1994 году, никуда не исчезла до конца.

Нельзя одновременно признавать Украину критически важной для безопасности Европы и оставлять открытым вопрос о ее окончательном месте в этой системе.

Нельзя годами говорить, что Украина защищает Европу, и одновременно сохранять стратегическую неопределенность относительно того, кто и как будет гарантировать безопасность самой Украины после завершения активной фазы войны.

Нельзя выстраивать долгосрочную политику в надежде, что очередной руководитель Кремля окажется «более прагматичным», «более предсказуемым» или «готовым договариваться».

Никсон еще в отношении Ельцина предупреждал Клинтона: не путайте личные отношения с государственными интересами и не привязывайте политику к одному человеку.

Ведь российская проблема никогда не была проблемой одного лишь Путина.

Это проблема имперской модели, которая воспроизводится всякий раз, когда Москва видит вокруг себя пространство слабости, неопределенности и страха перед принятием решений.

Именно поэтому сильная Украина — это не благотворительность Запада и не «помощь далекой стране».

Это один из самых эффективных элементов сдерживания России на европейском континенте.

Украина не просит Запад придумать новую геополитику. Она уже заплатила страшную цену за то, что старая геополитика оказалась ошибочной.

В 1994 году Никсон написал Клинтону: Украина незаменима.

В 2026 году это уже не прогноз.

Это факт, доказанный войной.

Теперь вопрос лишь в том, хватит ли современным западным лидерам политической воли сделать последний шаг и довести эту мысль до логического завершения.

Безопасность Украины не может быть дополнением к европейской безопасности.

Безопасность Украины и является одним из её фундаментов.

Всё остальное мы уже пробовали.

И цену этого эксперимента мы знаем слишком хорошо.

Виктор Ягун, «Фейсбук»

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