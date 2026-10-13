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Весь Маврикий охватили массовые протесты

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  • 13.10.2026, 14:45
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Весь Маврикий охватили массовые протесты
Фото: AFP/Getty Images

Местные жители недовольны нехваткой воды и ростом цен.

На Маврикии, островном государстве в Индийском океане, начались массовые беспорядки. Местные жители недовольны нехваткой воды и ростом цен, сообщает Bloomberg.

Протесты начались на прошлой неделе из-за хронических перебоев с водоснабжением и высокой стоимости жизни. Демонстрации усилились после того, как вечером 9 октября полицейский выстрелил в 27-летнюю женщину, которая ехала домой с работы. Стрелявшего задержали, он предстал перед судом, ему предъявили предварительные обвинения.

12 октября акции протеста продолжились в разных городах страны. Митингующие блокировали дороги и жгли шины. Вечером протестующие забросали бутылками с зажигательной смесью полицейский участок в Роуз-Хилле, втором по численности населения городе Маврикия, и подожгли его. Полиция задержала нескольких участников акций.

13 октября в стране закрыли все государственные и частные школы. Бизнес-ассоциация Business Mauritius призвала компании в целях безопасности разрешить сотрудникам работать удаленно.

Власти заверяют, что ситуация под контролем, все дороги открыты, а банки работают в штатном режиме.

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