Весь Маврикий охватили массовые протесты

Весь Маврикий охватили массовые протесты1
- 13.10.2026, 14:45
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Местные жители недовольны нехваткой воды и ростом цен.
На Маврикии, островном государстве в Индийском океане, начались массовые беспорядки. Местные жители недовольны нехваткой воды и ростом цен, сообщает Bloomberg.
Протесты начались на прошлой неделе из-за хронических перебоев с водоснабжением и высокой стоимости жизни. Демонстрации усилились после того, как вечером 9 октября полицейский выстрелил в 27-летнюю женщину, которая ехала домой с работы. Стрелявшего задержали, он предстал перед судом, ему предъявили предварительные обвинения.
12 октября акции протеста продолжились в разных городах страны. Митингующие блокировали дороги и жгли шины. Вечером протестующие забросали бутылками с зажигательной смесью полицейский участок в Роуз-Хилле, втором по численности населения городе Маврикия, и подожгли его. Полиция задержала нескольких участников акций.
13 октября в стране закрыли все государственные и частные школы. Бизнес-ассоциация Business Mauritius призвала компании в целях безопасности разрешить сотрудникам работать удаленно.
Власти заверяют, что ситуация под контролем, все дороги открыты, а банки работают в штатном режиме.