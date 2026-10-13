Мост Эйнштейна: в космосе есть неожиданные проходы в другие реальности 18 13.10.2026, 15:18

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Альберт Эйнштейн

И туда можно попасть.

Что если наша Вселенная родилась внутри черной дыры, расположенной в совсем другой Вселенной? Физики допускают такую возможность. Если бы Вселенная возникла случайно, то в ней половина галактик должна была вращаться в одну сторону, а другая половина — в противоположную.

Но на самом деле две трети наблюдаемых галактик вращаются против часовой стрелки, а одна треть – по часовой стрелке. Некоторые физики считают, что это подтверждает теорию космологии черных дыр, согласно которой наша Вселенная возникла внутри черной дыры из другой Вселенной.

Но внутри нее находятся проходы в другие реальности, то есть маленькие Вселенные, куда можно попасть при определенных обстоятельствах, пишет Popular Mechanics.

Астрофизики обнаружили асимметрию во вращении галактик в 2011 году. Это указывало на возможное асимметричное распределение галактик во Вселенной. В прошлом году ученые подтвердили наличие этой асимметрии. Но причины возникновения такой асимметрии по-прежнему остаются загадкой.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что наша Вселенная представляет собой внутреннюю область черной дыры, расположенной в другой Вселенной.

Сейчас считается, что Вселенная возникла из невероятно горячей и бесконечно плотной точки сингулярности в результате Большого взрыва. Но американский физик Никодем Поплавский считает, что наличие бесконечной плотности может указывать на то, что теория происхождения космоса не совсем полная.

Поплавский указывает на теорию гравитации Эйнштейна — Картана, способную решить эту проблему. Это расширение общей теории относительности, которое может найти применение в космологии черных дыр. В данной теории ключевую роль играет не кривизна пространства-времени, создающая гравитацию, согласно Эйнштейну, а кручение, то есть своеобразное закручивание геометрии пространства-времени.

Гипотеза Поплавского заключается в том, что наличие кручения в теории гравитации Эйнштейна-Картана указывает на способность каждой черной дыры создавать внутри себя миниатюрную Вселенную. Это означает, что любая крупная черная дыра в нашей Вселенной превращается в червоточину или мост Эйнштейна-Розена, которая соединяет нашу Вселенную с другими реальностями. Но внутри этих черных дыр существуют Вселенные, которые только начали свою эволюцию.

Физик считает, что при определенных условиях мы могли бы попасть в другие Вселенные. Гипотеза предполагает, что путешествие в сверхмассивную черную дыру более реально, чем мы думаем. Хотя другая реальность имеет свое пространство-время, не связанное с нашим.

И все же пока эта гипотеза представляет собой нечто из научной фантастики, ведь нет никаких наблюдаемых подтверждений тому, что крупные черные дыры ведут в параллельные миры. Также нет явных доказательств тому, что мы живем внутри черной дыры.

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