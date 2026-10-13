Украинские разведчики взяли в плен оккупантов в Донецкой области
- 13.10.2026, 15:41
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Бойцы «Азова» провели успешную операцию в лесном массиве.
Разведчики 4-й боевой группы отряда разведки специального назначения «Ultima Ratio» 12-й бригады специального назначения «Азов» 1-го корпуса Национальной гвардии Украины провели боевую операцию в лесном массиве в Донецкой области.
В ходе операции украинские бойцы уничтожили часть российских оккупантов и взяли пленных.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», видеозапись боевых действий разведчиков была опубликована в сети.
Бойцы «Азова» обнаружили российских военных, находившихся на позициях в лесном массиве, и вступили с ними в бой. По информации авторов публикации, часть оккупантов была ликвидирована, а несколько российских военнослужащих сдались в плен.
Согласно описанию обнародованных кадров, на видео можно насчитать как минимум трех российских пленных.