Из магазинов Минска пропали куриные яйца и филе 29 13.10.2026, 15:47

14,792

Вечером некоторые продукты купить почти невозможно.

Многие жители белорусской столицы сообщают в соцсети Threads о том, что из минских магазинов исчезли куриные яйца и филе.

«Минск, что за проблемы с курицей? Мы уже не первый раз заходим не в один магазин и вечно нет курицы (филе). Просто вечером ее не купить», — пишет один из пользователей соцсети, житель Минска.

«Минск, куда пропало все куриное филе? Уже два дня подряд обходим по три магазина, смотрим во всех доставках – пусто», – рассказала минчанка.

«Я недавно тоже обошла все магазины в микрорайоне Зеленый Луг, никакого филе. В итоге дошла до фирменного магазина «Дзержинки» на Логойке, думала, ну там то точно будет —— ан нет, пусто. Спросила у продавца, что творится, где филе —— говорит, все идет на комбинаты школьного питания, на наггетсы там всякие и рубленые котлеты. Пришлось взять индюшачье филе по 24 рубля за кг», — пишет другая минчанка.

О том, что курятину и яйца сложно застать в некоторых магазинах столицы, особенно вечером, сообщают и многие пользователи соцсети в комментариях:

— Да, с филе беда сейчас.

— Пару часов назад я задалась тем же вопросом но про яйца.

— В «Гиппо» дефицит филе. Раньше в «Соседи» забегала на Логойском тракте, там вот было хоть что—то, но на днях и там филе не нашла. А вот в большом «Евроопте» откопала. Согласна, что как—то раньше так не было. Сейчас приходится гадать: будет это мясо в местном магазине или нет.

— Почему-то именно по понедельникам нет филе вообще. Только какое нибудь замаринованное в чем-то, а такое не всегда хочется кушать.

— Та же проблема, думала только мне так не везет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com