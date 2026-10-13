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Из магазинов Минска пропали куриные яйца и филе

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  • 13.10.2026, 15:47
  • 14,792
Из магазинов Минска пропали куриные яйца и филе

Вечером некоторые продукты купить почти невозможно.

Многие жители белорусской столицы сообщают в соцсети Threads о том, что из минских магазинов исчезли куриные яйца и филе.

«Минск, что за проблемы с курицей? Мы уже не первый раз заходим не в один магазин и вечно нет курицы (филе). Просто вечером ее не купить», — пишет один из пользователей соцсети, житель Минска.

«Минск, куда пропало все куриное филе? Уже два дня подряд обходим по три магазина, смотрим во всех доставках – пусто», – рассказала минчанка.

«Я недавно тоже обошла все магазины в микрорайоне Зеленый Луг, никакого филе. В итоге дошла до фирменного магазина «Дзержинки» на Логойке, думала, ну там то точно будет —— ан нет, пусто. Спросила у продавца, что творится, где филе —— говорит, все идет на комбинаты школьного питания, на наггетсы там всякие и рубленые котлеты. Пришлось взять индюшачье филе по 24 рубля за кг», — пишет другая минчанка.

О том, что курятину и яйца сложно застать в некоторых магазинах столицы, особенно вечером, сообщают и многие пользователи соцсети в комментариях:

— Да, с филе беда сейчас.

— Пару часов назад я задалась тем же вопросом но про яйца.

— В «Гиппо» дефицит филе. Раньше в «Соседи» забегала на Логойском тракте, там вот было хоть что—то, но на днях и там филе не нашла. А вот в большом «Евроопте» откопала. Согласна, что как—то раньше так не было. Сейчас приходится гадать: будет это мясо в местном магазине или нет.

— Почему-то именно по понедельникам нет филе вообще. Только какое нибудь замаринованное в чем-то, а такое не всегда хочется кушать.

— Та же проблема, думала только мне так не везет.

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