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Легендарный Майкл Дуглас признался, что когда-то боялся выходить на сцену

  • 13.10.2026, 16:32
Легендарный Майкл Дуглас признался, что когда-то боялся выходить на сцену
Майкл Дуглас

Знаменитый актер сравнил свою жизнь с американскими горками.

Двукратный обладатель «Оскара» Майкл Дуглас признался, что в начале актерской карьеры так сильно боялся выступлений, что его тошнило перед выходом на сцену. О том, как ему удалось справиться со страхом и найти радость в профессии, актер рассказал в интервью People (перевод — сайт Charter97.org).

Сын знаменитого актера Кирка Дугласа поначалу не хотел идти по стопам отца и переживал из-за сравнения с ним. В университете он выбрал театр почти случайно, а первые выступления давались ему крайне тяжело.

«У меня был ужасный страх сцены. За кулисами было мусорное ведро, в которое меня рвало», — вспоминает Дуглас.

Переломным моментом стала работа с актерским педагогом Уинном Хэндманом. Он помог молодому актеру поверить в свои способности и перестать воспринимать занятия как мучение.

«Иногда все, что тебе нужно, — это вовремя услышать слова поддержки», — пишет Дуглас в книге.

Позже, во время работы над фильмом «Роковое влечение», актер понял, что актерское мастерство — это ремесло, которое можно освоить. Это изменило его отношение к профессии.

«Когда я это понял, актерство стало приносить мне гораздо больше радости», — рассказал Дуглас.

В мемуарах он описал свою жизнь как американские горки — от непростого детства до успеха в Голливуде.

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