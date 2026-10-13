Легендарный Майкл Дуглас признался, что когда-то боялся выходить на сцену
- 13.10.2026, 16:32
Знаменитый актер сравнил свою жизнь с американскими горками.
Двукратный обладатель «Оскара» Майкл Дуглас признался, что в начале актерской карьеры так сильно боялся выступлений, что его тошнило перед выходом на сцену. О том, как ему удалось справиться со страхом и найти радость в профессии, актер рассказал в интервью People (перевод — сайт Charter97.org).
Сын знаменитого актера Кирка Дугласа поначалу не хотел идти по стопам отца и переживал из-за сравнения с ним. В университете он выбрал театр почти случайно, а первые выступления давались ему крайне тяжело.
«У меня был ужасный страх сцены. За кулисами было мусорное ведро, в которое меня рвало», — вспоминает Дуглас.
Переломным моментом стала работа с актерским педагогом Уинном Хэндманом. Он помог молодому актеру поверить в свои способности и перестать воспринимать занятия как мучение.
«Иногда все, что тебе нужно, — это вовремя услышать слова поддержки», — пишет Дуглас в книге.
Позже, во время работы над фильмом «Роковое влечение», актер понял, что актерское мастерство — это ремесло, которое можно освоить. Это изменило его отношение к профессии.
«Когда я это понял, актерство стало приносить мне гораздо больше радости», — рассказал Дуглас.
В мемуарах он описал свою жизнь как американские горки — от непростого детства до успеха в Голливуде.