В Беларуси по тревоге поднимут силы специальных операций

В Беларуси по тревоге поднимут силы специальных операций14
- 13.10.2026, 16:36
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Режим Лукашенко анонсировал масштабную проверку боеготовности.
Проверки Вооруженных сил и «других структур военной организации государства» в Беларуси будут продолжены. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович после совещания диктатора Александра Лукашенко с силовиками 13 октября.
По словам Вольфовича, которые приводит Минобороны, Лукашенко поручил в этом году «завершить тот замысел, который был им утвержден в начале года».
В частности, госсекретарь Совбеза анонсировал проверку сил специальных операций. По информации госСМИ, он также упомянул пограничников.
Накануне, 12 октября, сообщалось, что госсекретариат Совбеза проводит проверку подразделения 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады. Она дислоцируется в Гродно и входит в состав Западного оперативного командования.