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В Беларуси по тревоге поднимут силы специальных операций

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  • 13.10.2026, 16:36
  • 3,516
В Беларуси по тревоге поднимут силы специальных операций
иллюстративное фото

Режим Лукашенко анонсировал масштабную проверку боеготовности.

Проверки Вооруженных сил и «других структур военной организации государства» в Беларуси будут продолжены. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович после совещания диктатора Александра Лукашенко с силовиками 13 октября.

По словам Вольфовича, которые приводит Минобороны, Лукашенко поручил в этом году «завершить тот замысел, который был им утвержден в начале года».

В частности, госсекретарь Совбеза анонсировал проверку сил специальных операций. По информации госСМИ, он также упомянул пограничников.

Накануне, 12 октября, сообщалось, что госсекретариат Совбеза проводит проверку подразделения 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады. Она дислоцируется в Гродно и входит в состав Западного оперативного командования.

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