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Минский таксист: Объясните, зачем мне в Беларуси российские рубли?

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  • 13.10.2026, 22:06
  • 10,350
Минский таксист: Объясните, зачем мне в Беларуси российские рубли?

Случай из жизни.

Таксист из Минска рассказал в Threads, чем туристы из РФ отличаются от приезжих из других стран и вспомнил о случае, произошедшем с ним несколько дней назад.

«Приезжаю на заказ в столице Беларуси, - пишет он. - Адрес - большой ТЦ. Садится мадемуазель и задает вопрос: «А вы рубли РФ принимаете?» В мягкой форме прошу объяснить, зачем мне в Беларуси российские рубли, говорю, что она могла бы снять белорусские рубли в ТЦ заранее. Мадемуазель с недовольным лицом отвечает: «Ясно, мы могли бы больше дать» и отменяет заказ.

Вопрос в том, что довольно часто вожу иностранных граждан, но китайцы не пытаются заплатить юанями, индусы не пытаются заплатить рупиями и другие гости Беларуси не пытаются пристроить свою валюту. Так ведут себя только россияне.

Только какая-то мышка решила, что мне в Минске жизненно необходимы рубли РФ. Неужели тяжело заказать по карте или снять в ТЦ белорусскую валюту?»

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