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ЕС разблокировал для Венгрии более 4 млрд евро

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  • 13.10.2026, 17:21
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ЕС разблокировал для Венгрии более 4 млрд евро

Средства были заморожены из-за политики правительства Орбана.

Еще 1,5 триллиона форинтов (примерно 4,12 млрд евро) финансирования от ЕС разблокировано для Венгрии.

Об этом написал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в своем аккаунте в X, сообщает «Европейская правда».

В частности, речь идет о средствах на программу студенческих обменов Erasmus+.

«Венгерские студенты снова могут учиться за рубежом по программе Erasmus+, а исследователи – получать финансирование от ЕС на исследования и инновации», – написал Мадьяр.

Напомним, эти деньги были заблокированы Европейским Союзом из-за несогласия с политикой предыдущего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. После прихода к власти Мадьяр провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о разблокировании этих средств.

Европейская комиссия якобы выдвинула Мадяру 27 условий для разблокирования средств для Венгрии, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений экс-премьера Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС.

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