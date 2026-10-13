ЕС разблокировал для Венгрии более 4 млрд евро

ЕС разблокировал для Венгрии более 4 млрд евро1
- 13.10.2026, 17:21
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Средства были заморожены из-за политики правительства Орбана.
Еще 1,5 триллиона форинтов (примерно 4,12 млрд евро) финансирования от ЕС разблокировано для Венгрии.
Об этом написал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в своем аккаунте в X, сообщает «Европейская правда».
В частности, речь идет о средствах на программу студенческих обменов Erasmus+.
«Венгерские студенты снова могут учиться за рубежом по программе Erasmus+, а исследователи – получать финансирование от ЕС на исследования и инновации», – написал Мадьяр.
Напомним, эти деньги были заблокированы Европейским Союзом из-за несогласия с политикой предыдущего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. После прихода к власти Мадьяр провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о разблокировании этих средств.
Европейская комиссия якобы выдвинула Мадяру 27 условий для разблокирования средств для Венгрии, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений экс-премьера Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС.