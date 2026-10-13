ЕС разблокировал для Венгрии более 4 млрд евро 1 13.10.2026, 17:21

1,084

Средства были заморожены из-за политики правительства Орбана.

Еще 1,5 триллиона форинтов (примерно 4,12 млрд евро) финансирования от ЕС разблокировано для Венгрии.

Об этом написал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в своем аккаунте в X, сообщает «Европейская правда».

В частности, речь идет о средствах на программу студенческих обменов Erasmus+.

«Венгерские студенты снова могут учиться за рубежом по программе Erasmus+, а исследователи – получать финансирование от ЕС на исследования и инновации», – написал Мадьяр.

Напомним, эти деньги были заблокированы Европейским Союзом из-за несогласия с политикой предыдущего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. После прихода к власти Мадьяр провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о разблокировании этих средств.

Европейская комиссия якобы выдвинула Мадяру 27 условий для разблокирования средств для Венгрии, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений экс-премьера Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com