В Беларусь разрешили ввозить некоторые автомобили с нулевым утильсбором 5 13.10.2026, 17:40

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Стало известно, кого это касается.

В Беларуси утвердили порядок применения нулевого утилизационного сбора при обратном ввозе некоторых транспортных средств отечественного производства. Льготой смогут воспользоваться не только организации, но и обычные граждане. Однако для этого потребуется разрешение Министерства промышленности. Соответствующее постановление №5 от 25 сентября 2026 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идёт о транспортных средствах, которые произвели в Беларуси, затем продали или иным образом передали за границу, а впоследствии снова ввезли в страну.

Согласно пункту 7 приложения 2 к постановлению Совмина №195 от 23 апреля 2026 года, нулевая ставка предусмотрена для отдельных категорий транспорта:

автобусов и микроавтобусов;

грузовых автомобилей;

тяжёлых прицепов;

специальных и специализированных транспортных средств;

шасси соответствующих категорий.

При этом производитель должен был принять обязательство по обеспечению последующей безопасной утилизации техники.

На обычные легковые автомобили категории М1 эта нулевая ставка не распространяется.

Гражданину или организации необходимо подать письменное заявление в Минпром. Сделать это можно лично, через курьера или по почте.

В заявлении указывают данные заявителя, сведения об автомобиле, включая марку, модель, год выпуска и VIN, информацию о производителе и цель ввоза.

Также потребуются документы, подтверждающие, что транспортное средство ранее вывезли из Беларуси, а затем ввезли обратно.

Минпром должен рассмотреть заявление в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за его регистрацией. После принятия решения у ведомства есть ещё три рабочих дня, чтобы уведомить заявителя. При положительном решении информацию также направят в Государственный таможенный комитет.

Если документы не соответствуют установленным требованиям, в согласовании откажут. Однако после устранения недостатков заявление можно подать повторно.

Для шасси предусмотрено отдельное требование: их необходимо вывезти за пределы Беларуси до истечения шести месяцев с даты поступления, определяемой по Налоговому кодексу. Соответствующее обязательство нужно приложить к заявлению.

Новый порядок вступает в силу после официального опубликования постановления.

Сама нулевая ставка была предусмотрена ранее постановлением Совмина №195 с изменениями от 28 июля 2026 года. Теперь Минпром определил, как получить необходимое согласование на её применение.

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