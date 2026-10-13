Юрий Федоров: Ряд российских чиновников посылает сигнал 6 13.10.2026, 17:35

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Юрий Федоров

Путину открыто говорят, что войну пора заканчивать.

Известный военный эксперт Юрий Федоров считает, что часть российской номенклатуры призывает Путина завершить войну. Об этом в кулуарах Форума свободной России, который прошел в Варшаве 11 октября, он рассказал корреспонденту сайта Charter97.org:

— Если говорить о конкретном сигнале, о котором все говорят, это было заявление Сергея Собянина. Смысл был такой: пора заканчивать. Милитаризация, переход к военному положению — это уже будет катастрофой для экономики. Примерно так.

Такого рода настроение просматривается в большом количестве телеграм-каналов. Трудно сказать, что это за каналы, они могут быть очень разные, и кем они созданы — один Бог знает. Но тем не менее общая тенденция в такой, я бы сказал, провластной российской информсреде, помимо официальных, Соловьева и прочих, такая: да, зашли куда-то не туда. Пора заканчивать. По разным причинам. Есть военные, которые говорят: мы бессмысленно тратим деньги, когда танки сгорают, а нам нужно вкладывать средства в создание современной армии, в создание вооружений и так далее. Это не антивоенная позиция. Но это позиция определенной части военных.

Есть позиция гражданской бюрократии, которая сталкивается с необходимостью выживать, хотя денег становится все меньше и меньше.

От губернатора, условно говоря, Орловской области требуют, чтобы население было довольным и не бунтовало. А во-вторых, деньги забирают на военные цели и требуют от того же губернатора, чтобы он как можно больше платил этим самым наемникам.

Вот и возникает проблема: а как быть этому несчастному губернатору?

— Может ли это вылиться во что-то более серьезное или пока это будут только отдельные заявления?

— Более серьезное это выльется тогда, когда Путин будет вынужден прекратить огонь. И тогда встанет вопрос, который сейчас задают, но задают втихаря: а зачем это было нужно, если война не выиграна?

Выигранная война российской элите вполне себе, мне кажется, была бы приятна. Но сейчас войну выиграть невозможно. Значит, эта война не выиграна. Так что дальше? Вот так просто вести бесконечную войну уже не в интересах этой группы. Это в интересах определенной части верхушки, которая боится прекращения войны.

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