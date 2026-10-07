Заложники фальшивых мифов 1 Николай Статкевич

7.10.2026, 10:22

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Николай Статкевич

Перестаньте лезть к соседям со своим «триединым», никогда не существовавшим «народом».

Российско-украинская война идет уже пятый год. Несмотря на победные и противоречащие друг другу реляции сторон, в сухом остатке — Россия до сих пор не смогла захватить даже весь Донбасс. Небольшая незахваченная часть этой разрушенной территории почему-то объявлена пропагандой Москвы чуть ли не главной целью войны, достижение которой будет считаться ее победой.

Нужно отметить, что заявленные Кремлем цели войны неоднократно менялись. Сначала это было прекращение продвижения «зловещего НАТО» к российским границам. Но после присоединения к «угрожающему» блоку Финляндии и Швеции, не повлекшего за собой заметной реакции РФ, угроза присоединения к НАТО Украины в российской пропаганде как-то отошла на второй план. Если то НАТО уже под Питером, то говорить о войне ради предотвращения угрозы его продвижения под Курск как-то уже поздновато. Разве что напомнить подданным, что оно уже приблизилось «дальше некуда». Поэтому сейчас официальная цель войны для Кремля — захват оставшейся территории многострадального Донбасса. Ради этой «великой» цели Кремль отказывается от прекращения огня, обрекает на страдания и смерть сотни тысяч россиян и украинцев, жертвует собственной экономикой и будущим своей страны. Неизбежно возникает вопрос: а ради чего все это, ради чего война и потери?

Ради «народов ДНР и ЛНР»? Так ведь их еще до 2022 года и без войны можно было объявить «субъектами РФ». Украина вряд ли начала бы из-за этих уже отколовшихся территорий войну с Россией. Пример аннексии Крыма это показал. Протесты и санкции Запада? В любом случае, пожалуй, меньшие, чем сейчас. Так почему же теперь небольшое увеличение территорий тех «ДНР и ЛНР» стало настолько важным, что Кремль чуть ли не готов начать из-за них ядерную войну? Кажется, что это лживая цель. Но она объявлена, многократно повторена и вбита в головы пропагандой, и теперь отказ от нее может быть воспринят россиянами как поражение.

Уже писал здесь, что настоящая цель войны другая, и тоже основана на лжи.

Эта цель — уничтожение украинского государства и нации. Когда-то, чтобы избавиться от памяти о позорных столетиях монгольского рабства и получить права на Украину и Беларусь, Москва нагло присвоила себе историю современных украинцев, объявила ее своей. Да, действительно, когда-то значительные территории современной России подчинялись Киеву. Но объявлять себя из-за этого настоящими владельцами Украины и ее древней и славной истории — это наглая ложь. Это все равно что президент США объявил бы Великобританию и Францию американскими территориями, потому что когда-то эти страны владели землями на территории современных США. Хотя сейчас такие времена, что и такое может случиться.

Историческая ложь, некогда подкрепленная стратегически провальным выбором Богдана Хмельницкого, стала основой российского исторического мифа, опорой национального самосознания россиян. Но появление у украинцев своего государства, их законные претензии на собственную историю нанесли сильный удар по национальному самоуважению россиян. Поэтому само существование украинской нации было объявлено проявлением «нацизма». И российское общественное мнение поддержало настоящую цель войны — ликвидацию украинцев как нации.

Теперь, когда эта нация в глазах всего мира и самих россиян, в том числе, доказала свое право на существование, а значит, и на свою древнюю историю, у Кремля возник еще один мотив для продолжения войны — страх мести украинцев за содеянное их народу и стране.

Кстати, Кремль уже предпринял попытки создания нового исторического мифа для своих подданных. Строительство под Севастополем новой «святыни» взамен уже разбомбленной им Киево-Печерской Лавры — из этой же серии.

Учитывая, какие проблемы создают региону и миру эти попытки Москвы вооруженным путем спасти свой фальшивый исторический миф, должен помочь восточным соседям найти новый. Совет — ищите в собственной реальной истории и на своей земле. Берите пример с белорусов. Мы не претендуем на чужое. Опираемся на свое. Пусть история Полоцкого княжества чуть более поздняя, чем Киевского, и было оно недолго (наши историки говорят в общей сложности о 70 годах) подчинено Киеву, но зато — свое. И это дает нам несомненное право вести от него историю своей государственности.

Более тысячи лет — это немало.

Могу конкретизировать свой совет — присмотритесь к своей истории. Нет, я не про урезанный москвичами вольный Новгород с его особым языком. Вот Владимиро-Суздальское княжество — бесспорно ваше. Древнее, в определенное время поднялось выше Киева. С очень централизованной, как и сейчас у вас, властью. Не говоря уже о действительно древних и красивых храмах. Благодарить за совет не нужно. Только перестаньте лезть к соседям со своим «триединым», никогда не существовавшим «народом». Нам ваши фальшивые мифы очень дорого обходились раньше и обходятся сейчас. Вам, думаю, тоже недешево. Займитесь лучше обустройством собственной жизни и сохранением собственной территории.

Николай Статкевич, «Телеграм»

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