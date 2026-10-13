Анатолия Кашпировского похоронили в Украине

Анатолия Кашпировского похоронили в Украине11
- 13.10.2026, 18:05
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Тело психотерапевта в Винницу доставили через Польшу и Турцию.
В Виннице прошли похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского, сообщил ТАСС его племянник Юрий Мамаев. Сейчас обсуждается возможность установки на его могиле бетонного саркофага.
Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной стало онкологическое заболевание, приведшее к полиорганной недостаточности. Прощание с Кашпировским состоялось 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, после чего его тело через Польшу и Турцию доставили в Украину.