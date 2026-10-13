закрыть
13 октября 2026, вторник, 23:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Анатолия Кашпировского похоронили в Украине

11
  • 13.10.2026, 18:05
  • 6,134
Анатолия Кашпировского похоронили в Украине
Анатолий Кашпировский
Фото: wikipedia.org

Тело психотерапевта в Винницу доставили через Польшу и Турцию.

В Виннице прошли похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского, сообщил ТАСС его племянник Юрий Мамаев. Сейчас обсуждается возможность установки на его могиле бетонного саркофага.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной стало онкологическое заболевание, приведшее к полиорганной недостаточности. Прощание с Кашпировским состоялось 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, после чего его тело через Польшу и Турцию доставили в Украину.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко Наталья Радина
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников
Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич