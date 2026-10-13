Анатолия Кашпировского похоронили в Украине 11 13.10.2026, 18:05

6,134

Анатолий Кашпировский

Фото: wikipedia.org

Тело психотерапевта в Винницу доставили через Польшу и Турцию.

В Виннице прошли похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского, сообщил ТАСС его племянник Юрий Мамаев. Сейчас обсуждается возможность установки на его могиле бетонного саркофага.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной стало онкологическое заболевание, приведшее к полиорганной недостаточности. Прощание с Кашпировским состоялось 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, после чего его тело через Польшу и Турцию доставили в Украину.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com