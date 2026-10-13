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Папу римского госпитализировали

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  • 13.10.2026, 18:40
  • 1,892
Папу римского госпитализировали
ПАПА РИМСКИЙ ЛЕВ XIV
ФОТО: GETTY IMAGES

Льву XIV предстоит операция.

Папа римский Лев XIV прибыл в университетскую больницу Джемелли в Риме на операцию, сообщает RaiNews.

Он приехал на автомобиле и пешком дошел до площади, где его встретили высокопоставленные сотрудники больницы. Понтифика сопровождал лечащий врач Луиджи Карбоне.

Операция пройдет во вторник днем, уточняет телеканал. По прибытии в больницу папа выглядел спокойным и улыбался, отмечает RaiNews.

«Сегодня днем ему [папе римскому] будет проведена операция по удалению узла в легком, которую выполнит бригада торакальных хирургов под руководством профессора Стефано Маргариторы», — сообщила пресс-служба Ватикана, добавив, что «дополнительная информация будет предоставлена сегодня вечером».

6–17 ноября у 71-летнего понтифика запланирована поездка в Южную Америку.

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